Суд в Італії погодився вислухати захист Марківа до кінця і допізна, – Антон Геращенко

Апеляційний суд Ломбардії погодився вислухати захист українського нацгвардійця Віталія Марківа до кінця, через що засідання затягнулося допізна.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він зазначив, що засідання почалося ще о 10:00 й опублікував кадри із залу суду (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Віталій Марків у суді. Facebook Антона Геращенка

"Зараз у Мілані 21:00 (22:00 за київським часом на момент публікації поста). А в Апеляційному суді Ломбардії триває засідання суду у справі Віталія Марківа. Сьогодні, з 10:00, у суді виступають адвокати Віталія – Рафаеле Делла Валле, Ніколо Бертоліні Клерічі і Донателла Рапетті. Це найкращі адвокати Італії", – пояснив він.

Геращенко зазначив, що після 18:00 суд пішов на нараду й ухвалив рішення продовжити засідання, щоб заслухати Валле.

Засідання суду у справі Марківа. Facebook Антона Геращенка

"І що прикметно, суд, який складається з двох суддів і шести присяжних, дав згоду вислухати захист Віталія Марківа до кінця й допізна. Судді та присяжні дуже уважно слухають доводи захисту, не перебиваючи й не ставлячи запитань, що не стосуються суті справи. Усе це дає надію на справедливий виправдувальний вирок для Віталія, який вже три роки і чотири місяці позбавлений волі за жахливим і бездоказовим обвинуваченнями італійської юстиції", – додав заступник глави МВС.

Клерічі на засіданні заявив, що українська армія – це захисники держави.

"Сторона звинувачення використовувала слово "шайка" для характеристики українського війська. "Шайкою" можна сміливо назвати людей, які захопили територію сусідньої держави. Більш того, сторона обвинувачення спотворила звіти міжнародних організацій, в яких чітко було вказано, що сепаратисти також використовували міномети і важке озброєння", – наводить його слова сайт МВС.

Бертоліні також процитував слова журналістів та інших свідків про те, що терористи використовували важке озброєння, з якої було вбито українські військовослужбовці на горі Карачун, а також був збитий вертоліт, в якому був генерал Сергій Кульчицький.

"Чим їх убили? Чим збили вертоліт? Калашниковим? У сепаратистів була артилерія, важка зброя, зенітна та артилерійська. А нам прокурор доводив, що все було спокійно", – пояснив захисник.

Він додав, що слова журналіста Рогелона доводять: стріляли ні з Карачуна, а з протилежного боку проросійських бойовиків.

Також адвокати попросили, щоб була призначена судова експертиза, яка допоможе встановити, з якого боку стріляли в журналістів.

"Під час слухання в залі суду провели розбір відеозапису Рогелона, на якому чітко видно, що на даху машини, в якій знаходилися журналісти, немає вхідних отворів: тобто постріли по журналістах" прилітали "не зверху, з Карачун. Крім того, цей відеозапис підкреслює, що по журналістах стріляли саме з боку бойовиків – сепаратисти продовжили стріляти по машині зі ЗМІ, навіть після зупинки", – йдеться в повідомленні МВС.

Адвокат Рапетті також підкреслив, що всі висновки звинувачення розходяться з елементарними законами фізики і математики.

"Адже, якщо навіть порахувати ті інтервали між обстрілами, які вказують свідки, то відразу стає зрозумілим, що обстріл почали не з гори. Адвокат наполягає, що ніхто не хотів вбивати журналістів, вони свідомо поїхали в зону бойових дій і потрапили під перехресний вогонь" , – йдеться в повідомленні.

Суд погодився вислухати захист Марківа до кінця. Facebook Антона Геращенка

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу нацгвардійця Віталія Марківа гібридним ударом для України.

Facebook Антона Геращенка

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