Суд в Італії погодився вислухати захист Марківа до кінця і допізна, – Антон Геращенко

Апеляційний суд Ломбардії погодився вислухати захист українського нацгвардійця Віталія Марківа до кінця, через що засідання затягнулося допізна.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він зазначив, що засідання почалося ще о 10:00 й опублікував кадри із залу суду (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

"Зараз у Мілані 21:00 (22:00 за київським часом на момент публікації поста). А в Апеляційному суді Ломбардії триває засідання суду у справі Віталія Марківа. Сьогодні, з 10:00, у суді виступають адвокати Віталія – Рафаеле Делла Валле, Ніколо Бертоліні Клерічі і Донателла Рапетті. Це найкращі адвокати Італії", – пояснив він.

Геращенко зазначив, що після 18:00 суд пішов на нараду й ухвалив рішення продовжити засідання, щоб заслухати Валле.

"І що примітно, суд, що складається з двох суддів і шести присяжних, – дав згоду вислухати захист Віталія Марківа до кінця і допізна. Судді та присяжні дуже уважно слухають доводи захисту, не перебиваючи і не задаючи питань, що не відносяться до суті справи. Все це дає надію на справедливий виправдувальний вирок для Віталія, який вже 3 роки і чотири місяці позбавлений волі за жахливим і бездоказовим обвинуваченнями італійської юстиції", – додав заступник глави МВС.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу нацгвардійця Віталія Марківа гібридним ударом для України.

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