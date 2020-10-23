Суд в Італії погодився вислухати захист Марківа до кінця і допізна, – Антон Геращенко

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
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  • Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів подробиці про засідання суду над Віталієм Марківим

  • Він зазначив, що засідання почалося ще о 10:00 і тривало станом на 22:00

Геращенко розповів подробиці про суд над Марківим

Апеляційний суд Ломбардії погодився вислухати захист українського нацгвардійця Віталія Марківа до кінця, через що засідання затягнулося допізна.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він зазначив, що засідання почалося ще о 10:00 й опублікував кадри із залу суду (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Віталій Марків у суді.

"Зараз у Мілані 21:00 (22:00 за київським часом на момент публікації поста). А в Апеляційному суді Ломбардії триває засідання суду у справі Віталія Марківа. Сьогодні, з 10:00, у суді виступають адвокати Віталія – Рафаеле Делла Валле, Ніколо Бертоліні Клерічі і Донателла Рапетті. Це найкращі адвокати Італії", – пояснив він.

Геращенко зазначив, що після 18:00 суд пішов на нараду й ухвалив рішення продовжити засідання, щоб заслухати Валле.

Засідання суду у справі Марківа.

"І що примітно, суд, що складається з двох суддів і шести присяжних, – дав згоду вислухати захист Віталія Марківа до кінця і допізна. Судді та присяжні дуже уважно слухають доводи захисту, не перебиваючи і не задаючи питань, що не відносяться до суті справи. Все це дає надію на справедливий виправдувальний вирок для Віталія, який вже 3 роки і чотири місяці позбавлений волі за жахливим і бездоказовим обвинуваченнями італійської юстиції", – додав заступник глави МВС.

Суд погодився вислухати захист Марківа до кінця.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу нацгвардійця Віталія Марківа гібридним ударом для України.

Facebook Антона Геращенка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаАрешт Марківа в ІталіїМіністерство внутрішніх справ УкраїниАнтон Геращенко