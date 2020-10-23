Суд в Італії погодився вислухати захист Марківа до кінця і допізна, – Антон Геращенко
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів подробиці про засідання суду над Віталієм Марківим
Він зазначив, що засідання почалося ще о 10:00 і тривало станом на 22:00
Апеляційний суд Ломбардії погодився вислухати захист українського нацгвардійця Віталія Марківа до кінця, через що засідання затягнулося допізна.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він зазначив, що засідання почалося ще о 10:00 й опублікував кадри із залу суду (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).
"Зараз у Мілані 21:00 (22:00 за київським часом на момент публікації поста). А в Апеляційному суді Ломбардії триває засідання суду у справі Віталія Марківа. Сьогодні, з 10:00, у суді виступають адвокати Віталія – Рафаеле Делла Валле, Ніколо Бертоліні Клерічі і Донателла Рапетті. Це найкращі адвокати Італії", – пояснив він.
Геращенко зазначив, що після 18:00 суд пішов на нараду й ухвалив рішення продовжити засідання, щоб заслухати Валле.
"І що примітно, суд, що складається з двох суддів і шести присяжних, – дав згоду вислухати захист Віталія Марківа до кінця і допізна. Судді та присяжні дуже уважно слухають доводи захисту, не перебиваючи і не задаючи питань, що не відносяться до суті справи. Все це дає надію на справедливий виправдувальний вирок для Віталія, який вже 3 роки і чотири місяці позбавлений волі за жахливим і бездоказовим обвинуваченнями італійської юстиції", – додав заступник глави МВС.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу нацгвардійця Віталія Марківа гібридним ударом для України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 травня 2014 року в районі залізничного переїзду в селі Андріївка під час мінометного обстрілу загинули громадянин Італії Андреа Роккеллі (фотокореспондент) і громадянин РФ Андрій Миронов (перекладач).
30 червня 2017 року поліція Італії заарештувала Віталія Марківа в аеропорту Болоньї за підозрою у вбивстві Роккеллі.
12 липня 2019 року суд в італійському місті Павія засудив Марківа до 24 років в'язниці.
17 січня 2020 року Верховна Рада ухвалила заяву до влади Італії з апеляційного провадження щодо українського нацгвардійця.
На брифінгу за участю глави МВС Арсена Авакова 31 серпня було представлено вагомі докази невинуватості Марківа.
29 вересня в Мілані відбулося перше судове засідання, на якому розглядалася апеляція у справі нацгвардійця, а друге пройшло 1 жовтня.
На засіданні Італійського апеляційного суду у справі Марківа 15 жовтня його адвокати надали факти того, що стороною звинувачення було використано некоректний переклад його слів.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що сім'я загиблого на Донбасі італійського журналіста Андреа Роккеллі хоче отримати від України велику суму компенсації.