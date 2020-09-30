Суд поставив крапку у конфлікті щодо землі на Видубичах між Київрадою, "агентом НАБУ" Кучером і його партнером Продивусом

Північний апеляційний господарський суд 29 вересня виніс остаточне рішення, відмовивши представникам компанії "Мостобуд", яка протиправно використовує земельну ділянку на вул. Промисловій, що на березі Дніпра у Голосіївському районі міста Києва, у задоволенні апеляційної скарги. Тож рішення суду першої інстанції щодо законності розірвання Київрадою договору оренди з піщаними нелегалами з "Мостобуду" залишається в силі.

А вже з ранку 30 вересня, як повідомляють джерела OBOZREVATEL, на ділянці, якою незаконно користується "Мостобуд", розпочалися обшуки. Проводять їх, за нашої інформацією, співробітники Київської міської прокуратури та Департаменту стратегічних розслідувань.

Представники правоохоронних структур, як повідомляють наші джерела, здійснюють арешт території та майна, яке на ній знаходиться – включно з наявним піском.

Суперечка між Київською міською радою та компанією "Мостобуд" за ділянку на вулиці Промисловій, 4 у Голосіївському районі площею у 17 га та вартістю понад 651 млн грн, точиться з 2018 року. Тоді Київрада ухвалила рішення про розірвання договору оренди цієї земельної ділянки з "Мостобудом".

Рішення було ухвалене через ряд порушень умов договору, допущених "Мостобудом". Так, компанія не сплачувала до міського бюджету орендну плату. На момент розірвання договору заборгованість складала понад 100 млн грн, станом на сьогодні вона зросла до 300 млн. Крім того, "Мостобуд" уклав договір суборенди земельної ділянки з компанією "Мостобуд Транс", не погодивши це з Київською міською радою – хоча це прямо заборонено договором. Але основною причиною для розірвання договору став доведений факт нецільового використання орендарем земельної ділянки. Землю "Мостобуду" виділяли під розташування виробничої бази, за фактом же вона використовувалася під складування піску, який незаконно видобувався компанією "Собі".

Відтоді розпочалася судова тяганина між "Мостобудом" і Київрадою, впродовж якої ділянка, що належить громаді, продовжувала незаконно використовуватися піщаними нелегалами. Щодня, за свідченнями очевидців, з ділянки вантажівками вивозився крадений у держави пісок. А будь-які спроби громадських активістів чи представників міських комунальних підприємств покласти край свавіллю закінчувалися сутичками з "тітушками", які приїздили відстоювати інтереси "Мостобуду" та афілійованих з ним компаній. Доходило до побиття журналістів, погроз і навіть підпалів автомобілів.

Компанія "Мостобуд" належить колишньому народному депутату Володимиру Продивусу.

Володимир Продивус. 33 канал

За даними депутата Київради Ігоря Мірошниченка, ще одним співвласником цієї компанії став одіозний ексочільник ДАБІ, а згодом, якщо вірити публікаціям у ЗМІ, "таємний агент НАБУ" Сергій Кучер.

Сергій Кучер. edel-burg.de

Крім того, за даними активістів ГО "СтопКор", за захопленням ділянки на Промисловій, 4 та складуванням там піску можуть стояти головний "смотрящий" Києва Денис Комарницький та його протеже, народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко.