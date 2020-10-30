Суд подовжив всі заборони "королю контрабанди" Альперіну
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 26 листопада дію обов'язків одеського бізнесмена Вадима Альперіна.
Рішення ухвалене 22 жовтня слідчим суддею ВАКС, повідомляє "Слово і діло". До вказаної дати Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) мають завершити розслідування, відкрити матеріали слідства підозрюваним та адвокатам, а після – скерувати справу до суду.
Прокурор САП подав клопотання до суду щодо продовження дії обов'язків Альперіна у зв’язку із наближенням дати їхнього завершення. Суддя його задовольнив.
Таким чином підозрюваний зобов’язаний:
прибувати до суду за першим викликом;
не відлучатися з території України без дозволу;
повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;
утримуватися поза межами процесуальних дій від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними;
здати на зберігання закордонні паспорти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні при спробі розкрити масштабну схему контрабанди 26 листопада був заарештований один із можливих її учасників – заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський. Разом із ним були затримані ще 9 осіб – 6 із них теж митники.
Вадим Альперін вважається "головним гравцем" у схемах. Президент Володимир Зеленський просив допомоги в затриманні "короля контрабанди".
27 листопада НАБУ затримало Альперіна в приміщенні САП, куди він добровільно з'явився разом з адвокатом. Момент затримання потрапив на відео.
Президент Зеленський похвалив детективів НАБУ за затримання "короля контрабанди", заявивши, що вони зробили подарунок усій країні.
Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру скандальному Альперіну, а 29 листопада Вищий антикорупційний суд взяв Альперіна під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 70 млн грн.
Але вже 2 грудня Альперін вніс 70 млн грн застави і вийшов із СІЗО, а 22 травня стало відомо, що суд зняв із нього всі зобов'язання і дозволив не носити електронний браслет.