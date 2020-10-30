Суд подовжив всі заборони "королю контрабанди" Альперіну

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 26 листопада дію обов'язків одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

Рішення ухвалене 22 жовтня слідчим суддею ВАКС, повідомляє "Слово і діло". До вказаної дати Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) мають завершити розслідування, відкрити матеріали слідства підозрюваним та адвокатам, а після – скерувати справу до суду.

Прокурор САП подав клопотання до суду щодо продовження дії обов'язків Альперіна у зв’язку із наближенням дати їхнього завершення. Суддя його задовольнив.

Таким чином підозрюваний зобов’язаний:

прибувати до суду за першим викликом;

не відлучатися з території України без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися поза межами процесуальних дій від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними;

здати на зберігання закордонні паспорти.

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