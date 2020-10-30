Суд подовжив всі заборони "королю контрабанди" Альперіну
Вадима Альперіна взяли під варту 29 листопада 2019 року
Згодом він вийшов під заставу 70 млн гривень
Бізнесмена підозрюють в організації зловживань на митниці, створенні та очолюванні злочинної організації
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 26 листопада дію обов'язків одеського бізнесмена Вадима Альперіна.
Рішення ухвалене 22 жовтня слідчим суддею ВАКС, повідомляє "Слово і діло". До вказаної дати Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) мають завершити розслідування, відкрити матеріали слідства підозрюваним та адвокатам, а після – скерувати справу до суду.
Прокурор САП подав клопотання до суду щодо продовження дії обов'язків Альперіна у зв’язку із наближенням дати їхнього завершення. Суддя його задовольнив.
Таким чином підозрюваний зобов’язаний:
прибувати до суду за першим викликом;
не відлучатися з території України без дозволу;
повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;
утримуватися поза межами процесуальних дій від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними;
здати на зберігання закордонні паспорти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні при спробі розкрити масштабну схему контрабанди 26 листопада був заарештований один із можливих її учасників – заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський. Разом із ним були затримані ще 9 осіб – 6 із них теж митники.
Вадим Альперін вважається "головним гравцем" у схемах. Президент Володимир Зеленський просив допомоги в затриманні "короля контрабанди".
27 листопада НАБУ затримало Альперіна в приміщенні САП, куди він добровільно з'явився разом з адвокатом. Момент затримання потрапив на відео.
Президент Зеленський похвалив детективів НАБУ за затримання "короля контрабанди", заявивши, що вони зробили подарунок усій країні.
Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру скандальному Альперіну, а 29 листопада Вищий антикорупційний суд взяв Альперіна під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 70 млн грн.
Але вже 2 грудня Альперін вніс 70 млн грн застави і вийшов із СІЗО, а 22 травня стало відомо, що суд зняв із нього всі зобов'язання і дозволив не носити електронний браслет.