Суд подовжив всі заборони "королю контрабанди" Альперіну

Таша Адамович
Таша Адамович
Розслідування
3,6 т.

  • Вадима Альперіна взяли під варту 29 листопада 2019 року

  • Згодом він вийшов під заставу 70 млн гривень

  • Бізнесмена підозрюють в організації зловживань на митниці, створенні та очолюванні злочинної організації

Вадим Альперін

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 26 листопада дію обов'язків одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

Рішення ухвалене 22 жовтня слідчим суддею ВАКС, повідомляє "Слово і діло". До вказаної дати Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) мають завершити розслідування, відкрити матеріали слідства підозрюваним та адвокатам, а після – скерувати справу до суду.

Прокурор САП подав клопотання до суду щодо продовження дії обов'язків Альперіна у зв’язку із наближенням дати їхнього завершення. Суддя його задовольнив.

Таким чином підозрюваний зобов’язаний:

  • прибувати до суду за першим викликом;

  • не відлучатися з території України без дозволу;

  • повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;

  • утримуватися поза межами процесуальних дій від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними;

  • здати на зберігання закордонні паспорти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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