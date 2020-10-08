Суд на Луганщині засудив розвідника "ЛНР" до 5,5 року в'язниці

На Луганщині Рубіжанський суд засудив до 5,5 років в'язниці терориста "ЛНР", якого затримали в серпні 2020 року за спробу перетину лінії розмежування в розвідувальних цілях.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ. З початку російської окупації на Донбасі в 2014 році житель Луганська приєднався до терористичного угруповання "Зоря".

Там він здійснював збір розвідданих на спостережних постах бойовиків. Пізніше він перевівся до Первомайську до "15 батальйону тероборони 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР".

Також слідство встановило, що найманець брав активну участь в бойових діях проти сил АТО/ООС поблизу лінії розмежування, брав участь в боях під Золотим.

Суд визнав бойовика винним в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Злочинця засудили до 5,5 років позбавлення волі.

Терориста затримали в серпні 2020 року. СБУ

Чоловік приєднався до терористів в 2014 році. СБУ

Найманець брав участь в бойових діях проти сил АТО/ООС. СБУ

Терорист брав участь в боях під Золотим. СБУ

Суд визнав бойовика винним в скоєнні злочинів за двома статтями КК України. СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новоайдарський районний суд Луганської області засудив до 4 років позбавлення волі терориста так званої "ЛНР" за участь в незаконному збройному формуванні.

Жителя Маріуполя, що воював на боці незаконних збройних формувань Російської Федерації на посаді "командира взводу" бойовиків "ДНР", засудили до дев'яти років позбавлення волі.