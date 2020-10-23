Студент із Донецька помочився на портрети Небесної Сотні на замовлення – журналіст
Відео інциденту з пам'ятним знаком у Києві виклали в соцмережі
Зйомка велася вночі, проте зловмисника вдалося ідентифікувати
Йому загрожує арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років або штраф до 34 тисяч гривень
Студент, якого затримала поліція за те, що той помочився на пам'ятний знак загиблим героям Небесної сотні, зробив це на замовлення.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов. Хлопця звати Іларіон Олегович Борисенко.
"Цей 21-річний житель Донецька, де він прописаний по вулиці Кадиевская, приїхав до Києва і вчиться в Державному університеті комунікацій на 3-му курсі. Проживає Борисенко в гуртожитку університету на вулиці Солом'янська, 7А. Щоб отримати паспорт України, приїжджав до Волновахи з Донецька в січні 2015-го. У 2017-му приїхав до Києва, отримав закордонний паспорт, вступив до вузу", – уточнив Бутусов.
На думку журналіста, акція Борисенка – спланована, "подонку зробили замовлення спеціально, щоб розігнати в інтернеті". Він уточнив, що відео вчинку зловмисника було розміщено на каналі, який раніше розміщував постановочні сюжети російської пропаганди.
Проти Борисенка відкрито справу за статтею 296 КК України (хуліганство), яка передбачає покарання у вигляді арешту до 6 місяців, обмеження волі до 5 років або штраф до 34 тисяч гривень.
"Сподіваюся, Борисенко посидить в камері 6 місяців. А Цензор.Нет звернеться до Університету комунікацій, щоб студент Борисенко був відрахований. Злочинці комунікаціями займатися не повинні", – підкреслив Бутусов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві затримали 21-річного студента столичного вузу, який осквернив Алею Героїв Небесної Сотні. Хлопець пояснив свою поведінку алкогольним сп'янінням.