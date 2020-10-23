Студент із Донецька помочився на портрети Небесної Сотні на замовлення – журналіст

Студент, якого затримала поліція за те, що той помочився на пам'ятний знак загиблим героям Небесної сотні, зробив це на замовлення.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов. Хлопця звати Іларіон Олегович Борисенко.

"Цей 21-річний житель Донецька, де він прописаний по вулиці Кадиевская, приїхав до Києва і вчиться в Державному університеті комунікацій на 3-му курсі. Проживає Борисенко в гуртожитку університету на вулиці Солом'янська, 7А. Щоб отримати паспорт України, приїжджав до Волновахи з Донецька в січні 2015-го. У 2017-му приїхав до Києва, отримав закордонний паспорт, вступив до вузу", – уточнив Бутусов.

На думку журналіста, акція Борисенка – спланована, "подонку зробили замовлення спеціально, щоб розігнати в інтернеті". Він уточнив, що відео вчинку зловмисника було розміщено на каналі, який раніше розміщував постановочні сюжети російської пропаганди.

Проти Борисенка відкрито справу за статтею 296 КК України (хуліганство), яка передбачає покарання у вигляді арешту до 6 місяців, обмеження волі до 5 років або штраф до 34 тисяч гривень.

"Сподіваюся, Борисенко посидить в камері 6 місяців. А Цензор.Нет звернеться до Університету комунікацій, щоб студент Борисенко був відрахований. Злочинці комунікаціями займатися не повинні", – підкреслив Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві затримали 21-річного студента столичного вузу, який осквернив Алею Героїв Небесної Сотні. Хлопець пояснив свою поведінку алкогольним сп'янінням.