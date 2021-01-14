Тука про санкції проти Дубінського: США загнали "слуг народу" в "цугцванг"

Унаслідок американських санкцій, запроваджених зокрема проти народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, партія президента опинилася в ситуації "цугцвангу".

Посольство США в Україні фактично подало сигнал чинній владі через звинувачення нардепа у втручанні у вибори в Сполучених Штатах. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

"Показовим є той факт, що на офіційній сторінці американського посольства у Facebook центральне місце в ілюстрації інформації про застосування санкцій займає саме обличчя депутата Дубінського. З мого погляду, це величезний сигнал керівній у країні більшості", – наголосив він.

На думку Туки, цей сигнал можна сформулювати так: "Якщо ви належно не відреагуєте, то наші стосунки в подальшому можуть мати досить не проукраїнський шлях розвитку".

За його словами, партія "Слуга народу" опинилася в ситуації "цугцвангу", коли будь-який крок призведе лише до погіршення.

"За таких обставин ця політична сила опинилась у ситуації цугцвангу. Багато місяців жодної реакції на проросійську діяльність Дубінського не було ані безпосередньо від очільників фракції, ані від Офісу президента. І зараз вдавати, що начебто нічого не відбулось, не вдасться. Політичні опоненти не дадуть замовчати це питання", – заявив Тука.

"Якщо ж почнуть реагувати в негативному контексті стосовно Дубінського, то відразу повстануть його колеги-друзі з групи Коломойського, які почнуть чергову хвилю про "внєшнєє управлєніє". Цю хвилю підхоплять їхні союзники-партнери з ОПЗЖ Медведчука", – спрогнозував він.

Як писав OBOZREVATEL, США запровадили санкції за втручання у президентські вибори проти кількох громадян України, зокрема проти нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського. В Офісі президента запевнили, що зроблять усе можливе, щоб притягнути причетних до відповідальності.