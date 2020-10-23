Спроба зґвалтування в потязі Маріуполь-Київ: озвучено остаточне обвинувачення нападнику
Київська місцева прокуратура №9 скерувала до суду обвинувальний акт відносно Віталія Рудзька, який 31 липня побив і намагався зґвалтувати Анастасію Лугову у вагоні потягу сполученням Маріуполь-Київ.
Як повідомляється на офіційному сайті Київської міської прокуратури, чоловіку інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.153 (сексуальне насильство), ч.2 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України.
Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва.
"Підозрюваний перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 1 серпня в потязі Маріуполь-Київ чоловік напав у купе на телеведучу Анастасію Лугову, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Він побив її і спробував зґвалтувати.
По прибуттю потяга на станцію залізничного вокзалу "Київ-Пасажирський" нападника затримали.
Чоловік потерпілої розповів, що зловмисник хотів заплатити, щоб вона не викликала поліцію. Провідники також пропонували хабар жінці, оскільки її кривдник їхав у потязі без квитка.
У МВС показали фото підозрюваного й назвали його прізвище. Це уродженець Запоріжжя Віталій Рудзько, 1975 року народження, який тричі був судимий.
1 серпня Рудзьку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.