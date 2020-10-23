Спроба зґвалтування в потязі Маріуполь-Київ: озвучено остаточне обвинувачення нападнику

Мирослав Семенюк Розслідування 16:05, 23.10.2020 Оновлено: 16:06, 23.10.2020

Київська місцева прокуратура №9 скерувала до суду обвинувальний акт відносно Віталія Рудзька, який 31 липня побив і намагався зґвалтувати Анастасію Лугову у вагоні потягу сполученням Маріуполь-Київ.

Як повідомляється на офіційному сайті Київської міської прокуратури, чоловіку інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.153 (сексуальне насильство), ч.2 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України.

Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва.

"Підозрюваний перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

Віталій Рудзько
kyiv.gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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