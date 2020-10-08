Справу ексгенерала СБУ Шайтанова передали до суду, йому загрожує до 15 років в'язниці за держзраду

Борис Бондар Розслідування 17:37, 8.10.2020 Оновлено: 17:39, 8.10.2020

Офіс генпрокурора передав до суду справу генерал-майора Служби безпеки Валерія Шайтанова, якого підозрюють в зраді і підготовці теракту.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора України. Шайтанову загрожує до 15 років в'язниці.

Слідство встановило, що генерал-майора СБУ і ексначальник "Альфи" Шайтанов збирав в Україні таємну інформацію і передавав її російським спецслужбам.

Також він підшукував в Україні людей для вчинення терористичного акту, метою якого було залякування населення шляхом вбивства чеченського добровольця Адама Осмаєва.

Шайтанову загрожує від 12 до 15 років в'язниці, якщо в суді доведуть його провину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

"Козирні дами" йдуть до місцевих рад, – політологиня

У центрі Санкт-Петербурга чоловік спалив себе у "подарунок Путіну" – ЗМІ. Відео 21+

У Києві Путіна привітали вінком та відомою піснею на посольстві РФ. Фото і відео

Криклій анонсував повернення обов'язкового техогляду в Україні

"Вивіз на пустир, врятувало диво!" Постраждала від лікаря-садиста киянка відверто розповіла про пережите