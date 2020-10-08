Справу ексгенерала СБУ Шайтанова передали до суду, йому загрожує до 15 років в'язниці за держзраду
Офіс генпрокурора передав до суду справу генерал-майора Служби безпеки Валерія Шайтанова, якого підозрюють в зраді і підготовці теракту.
Про це сказано в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора України. Шайтанову загрожує до 15 років в'язниці.
Слідство встановило, що генерал-майора СБУ і ексначальник "Альфи" Шайтанов збирав в Україні таємну інформацію і передавав її російським спецслужбам.
Також він підшукував в Україні людей для вчинення терористичного акту, метою якого було залякування населення шляхом вбивства чеченського добровольця Адама Осмаєва.
Шайтанову загрожує від 12 до 15 років в'язниці, якщо в суді доведуть його провину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
контррозвідка СБУ затримала генерал-майора Валерія Шайтанова 14 квітня 2020 року.
Генерала підозрюють у держзраді, терактах в Україні, організації вбивства Адама Осмаєва.
За словами колишніх і чинних працівників СБ України, Валерій Шайтанов – один із керівників Центру спеціальних операцій "А" – виконував своєрідні завдання і "спілкувався" з ватажками терористів із "ДНР".
16 квітня у Києві затримали поплічника генерала – колишнього працівника "Альфи". Під час обшуку у нього виявили арсенал зброї та боєприпасів.