Справу ексгенерала СБУ Шайтанова передали до суду, йому загрожує до 15 років в'язниці за держзраду

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
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Справу Шайтанова передали до суду

Офіс генпрокурора передав до суду справу генерал-майора Служби безпеки Валерія Шайтанова, якого підозрюють в зраді і підготовці теракту.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора України. Шайтанову загрожує до 15 років в'язниці.

Слідство встановило, що генерал-майора СБУ і ексначальник "Альфи" Шайтанов збирав в Україні таємну інформацію і передавав її російським спецслужбам.

Також він підшукував в Україні людей для вчинення терористичного акту, метою якого було залякування населення шляхом вбивства чеченського добровольця Адама Осмаєва.

Шайтанову загрожує від 12 до 15 років в'язниці, якщо в суді доведуть його провину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаОфіс генерального прокурора УкраїниСлужба безпеки УкраїниВалерій Шайтанов