Справа Шеремета: у Нацполіції перевірили причетність партнера ексміністра Клименка
У вбивстві журналіста нібито зізнався уродженець Донецька
Це Максим Зотов – бізнес-партнер розшукуваного ексміністра доходів і зборів в уряді Азарова
У НПУ зазначили, що не мають права коментувати цю версію
Правоохоронці перевірили ймовірність причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета громадянина Максима Зотова, який є бізнес-партнером розшукуваного ексміністра Олександра Клименка.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко. Саме таку версію вбивства, яка відрізняється від офіційних висновків слідства, раніше озвучили ЗМІ.
"Ця версія перевірялася. І навіть перевірялася ще на перших етапах розслідування смерті Шеремета", – зазначив глава НПУ.
Він додав, що на сьогодні справа вже знаходиться в суді, однак співробітники поліції не мають права коментувати вказану версію.
Зазначимо: раніше видання "Заборона" повідомило, нібито вбивство Шеремета могло бути пов'язане з олігархом-втікачем Олександром Клименком, ексміністром доходів і зборів в уряді Миколи Азарова.
У статті журналісти посилалися на документ про те, що в серпні 2016 року після загибелі журналіста до поліції звернулася громадянка Марина Мацюк. Вона нібито розповіла, що її знайомий, уродженець Донецька Максим Зотов особисто зізнався їй у злочині. Він, за даними видання, тісно пов'язаний із Клименком, який був неформальним власником Радіо "Вести", де працював Шеремет.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.
12 грудня 2019 року поліція назвала й затримала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру й бійцю АТО Андрієві Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко.
А волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона нібито проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.
У справі вже відбулось багато засідань. На одному із них – 12 серпня – Київський апеляційний суд відмовив у знятті арешту з Антоненка.
Тим часом захист Антоненка оприлюднив докази, зібрані для спростування обвинувачення, а також заявив про упередженість слідства.
Нагадаємо, 4 вересня, у Шевченківському районному суді Києва пройшло засідання по суті у справі про вбивство Шеремета. Зокрема, відбувся процес відбору присяжних.