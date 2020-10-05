Справа Шеремета: у Нацполіції перевірили причетність партнера ексміністра Клименка

Правоохоронці перевірили ймовірність причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета громадянина Максима Зотова, який є бізнес-партнером розшукуваного ексміністра Олександра Клименка.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко. Саме таку версію вбивства, яка відрізняється від офіційних висновків слідства, раніше озвучили ЗМІ.

"Ця версія перевірялася. І навіть перевірялася ще на перших етапах розслідування смерті Шеремета", – зазначив глава НПУ.

Він додав, що на сьогодні справа вже знаходиться в суді, однак співробітники поліції не мають права коментувати вказану версію.

Зазначимо: раніше видання "Заборона" повідомило, нібито вбивство Шеремета могло бути пов'язане з олігархом-втікачем Олександром Клименком, ексміністром доходів і зборів в уряді Миколи Азарова.

У статті журналісти посилалися на документ про те, що в серпні 2016 року після загибелі журналіста до поліції звернулася громадянка Марина Мацюк. Вона нібито розповіла, що її знайомий, уродженець Донецька Максим Зотов особисто зізнався їй у злочині. Він, за даними видання, тісно пов'язаний із Клименком, який був неформальним власником Радіо "Вести", де працював Шеремет.

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