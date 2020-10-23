Справа проти Марківа – гібридний удар по Україні, але ми переможемо і на фронті, і в суді, – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу нацгвардійця Віталія Марківа гібридним ударом для України.

З такою заявою 23 жовтня на Київському безпековому форумі виступив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляється на сайті МВС. Глава відомства зазначив, що тепер ситуація змінюється.

"Справа проти гвардійця Марківа – це гібридний удар по Україні. Усе було інсценовано у 2015 році російськими пропагандистами й підхоплено у Франції та Італії, вилилося в обвинувачення проти українського солдата й України. Ті слова, які звучали від сторони обвинувачення, намагалися виправдати терористів: нібито це Україна почала бойові дії. Справа проти Марківа – це гібридна війна, але ми повинні перемагати й доводити свою правоту всюди: на фронті, де рвуться міни, і тут, у залі суду", – сказав Аваков.

Аваков на Форумі з безпеки. МВС

За словами міністра, справа Віталія Марківа змінила ситуацію в італійських ЗМІ, тепер італійські журналісти виходять із-під впливу російської пропаганди.

Він вважає, що цьому сприяв документальний фільм, який оснований на висновках італійських експертів.

"Ми бачимо пильну увагу преси. Засідання суду відвідують впливові місцеві видавництва. Те, що ми доводимо свою позицію, – це дуже значимо й важливо", – сказав глава МВС.

Аваков також зазначив, що Росія діє систематично проти України в Європі і в усьому світі, але більшість міжнародних інститутів чітко розбираються в реальній ситуації.

"Ми співпрацюємо з Інтерполом та іншими партнерами, щоб прибирати звинувачення проти нашої країни. Однак, як у справі гвардійця Марківа, бувають абсурдні ситуації. Кожен наш солдат може розраховувати на нашу підтримку", – пояснив міністр.

Аваков також нагадав, що недавно родичі російського журналіста Андрія Миронова, який загинув разом із Роккелі, заявили, що їм не потрібна людина, "призначена" винним.

Віталій Марків. МВС

Нагадаємо, що в суді Мілана 23 жовтня відбулося четверте слухання в апеляційній справі щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі.

Як пояснив Аваков, сторона захисту надала багато доказів, які свідчать про невинуватість Марківа. Рішення суду, вважає міністр, може бути на початку листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL: