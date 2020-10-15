Справа про вбивство Гандзюк: головних підозрюваних залишили в СІЗО

У четвер, 15 жовтня, Київський апеляційний суд залишив підозрюваних у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк – Владислава Мангера і Олексія Левіна під вартою.

Суд відмовив підозрюваним у зміні запобіжного заходу та залишив їх в СІЗО, передає пресслужба суду.

"За результатами апеляційного розгляду рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 20 серпня 2020 року залишено без без змін, апеляційні скарги сторони захисту, представлені на користь обвинувачених Мангера і Левіна – без задоволення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 у Херсоні Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.

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