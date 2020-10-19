Співробітники ДБР допомагали шантажисту вимагати $20 тисяч у свого колеги

У Харкові співробітники Державного бюро розслідувань затримали чоловіка, який за допомогою співробітників бюро вимагав у слідчого ДБР і його знайомого $20 тисяч за нерозголошення інформації.

Про це повідомила пресслужба ДБР. Зловмисника затримали після одержання ним усієї суми (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"За попередньою інформацією, житель міста Харкова, діючи за попередньою змовою з іншими особами Державного бюро розслідувань, вимагав від слідчого ДБР і його знайомого $20 тисяч", – йдеться в повідомленні.

Ці гроші слідчий мав заплатити, щоб не розголошували його особисті дані та припинили щодо нього слідчі дії.

Крім того, харків'янин шантажував співробітника бюро передачею зібраної ним інформації керівництву ДБР.

У разі доведення провини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Зловмисника затримали після одержання ним усієї суми ДБР

Шантажисту допомагали співробітники ДБР ДБР

Шантажист вимагав від слідчого ДБР і його знайомого $20 тисяч ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники ДБР викрили підполковника Служби безпеки України на вимаганні хабаря в розмірі 250 тисяч доларів. Гроші він вимагав від громадянина за нерозголошення відомостей про обставини смерті одного з народних депутатів.