Спецслужби РФ намагалися завербувати українця для шпигунства за військовими

Спецслужби Російської Федерації намагалися завербувати жителя одного з прикордонних районів Чернігівської області для збору інформації про українські військові частини.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ 7 жовтня. Українець періодично виїжджав до Росії у приватних справах.

Під час чергової поїздки його затримали російські правоохоронці за нібито порушення трудового законодавства і умов перебування на території РФ.

Після цього співробітники спецслужб РФ змусили чоловіка підписати згоду на негласне співробітництво.

"За завданням російських кураторів, українець повинен був збирати інформацію про військові частини і військовослужбовців, що проходять службу в районах, що межують з РФ", – сказано в повідомленні.

Їх також цікавила інформація про співробітників українських правоохоронних органів і громадян, які систематично їздять в Росію на заробітки.

Зібрані дані українець повинен був передати кураторам під час наступного візиту до РФ.

Після повернення додому чоловік добровільно звернувся до СБУ і розповів про обставини його вербування і поставлені завдання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Харківщині контррозвідка Служби безпеки України затримала організатора нелегальної легалізації росіян в нашій країні.