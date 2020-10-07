Спецслужби РФ намагалися завербувати українця для шпигунства за військовими
Спецслужби Російської Федерації намагалися завербувати жителя одного з прикордонних районів Чернігівської області для збору інформації про українські військові частини.
Про це повідомили в пресцентрі СБУ 7 жовтня. Українець періодично виїжджав до Росії у приватних справах.
Під час чергової поїздки його затримали російські правоохоронці за нібито порушення трудового законодавства і умов перебування на території РФ.
Після цього співробітники спецслужб РФ змусили чоловіка підписати згоду на негласне співробітництво.
"За завданням російських кураторів, українець повинен був збирати інформацію про військові частини і військовослужбовців, що проходять службу в районах, що межують з РФ", – сказано в повідомленні.
Їх також цікавила інформація про співробітників українських правоохоронних органів і громадян, які систематично їздять в Росію на заробітки.
Зібрані дані українець повинен був передати кураторам під час наступного візиту до РФ.
Після повернення додому чоловік добровільно звернувся до СБУ і розповів про обставини його вербування і поставлені завдання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Харківщині контррозвідка Служби безпеки України затримала організатора нелегальної легалізації росіян в нашій країні.