"Смотрящого" за "азартним" бізнесом Баума просувають на місце глави гральної комісії

Російського бізнесмена Бориса Баума просувають на посаду голови Комісії з азартних ігор в Україні.

Цим займаються народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Мотовиловець, а також заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, пише на сайті Dubinsky.pro Андрій Пшеничний.

"Роблять це тихо, поки суспільство зайняте обговоренням інших проблем та інформаційних вкидань. Бауман уже встиг влаштуватися в кабінеті №350 Офісу президента, старанно ділить український гральний бізнес на складники й вибирає, кому дістануться частки ринку і хто "правитиме балом"", – йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, Баум входив до наглядової ради Нікопольського заводу феросплавів і був причетний до кіпрської фірми, яку пов'язували з російської лотереєю.

"Після того як в Україні створили робочу групу з розроблення закону про легалізацію азартного ринку, незважаючи на те, що Баум не співробітник Офісу президента, він почав з'являтися на Банковій і навіть, за чутками, здобув свій неофіційний кабінет №350. Зараз він виконує роль неформального представника Банкової щодо грального бізнесу і веде спілкування з бізнесом і з депутатами, які беруть участь у розробленні законопроєкту щодо "ігорки"", – йдеться в публікації.

Також автор статті нагадав, що за Баумом тягнеться цілий ланцюжок кримінальних історій у Латвії.

Зазначається, що в 1999 році він фігурував у ЗМІ як президент латвійської компанія P Parkings, єдиним власником якої є американська компанія Wheaton Park Management. "Статутний капітал P Parking становить 2 тис. латів. А його президент Борис Баум – член правління Відкритого пенсійного фонду Латвії. Одним із засновників цього пенсійного фонду є Parekss Bank (77%), який тісно пов'язаний із російським ринком", – писали тоді латвійські медіа.

У 2001 році згадувалося, що компанія Magnet Enterprises, яку очолював Баум, займатиметься в Латвії комп'ютерними клубами та віртуальними офісами.

У 2010 році Борис Баум був фігурантом кримінальної справи в Латвії про контрабанду у великих розмірах і підробку документів. Так у Ризі хотіли легалізувати новий "Мерседес". Спочатку його виправдали, але потім справу переглянули, і він отримав п'ять років умовно.

У 2015 році ім'я Бориса Баума спливло в скандальних "панамських документах", де він значився власником офшорної First National Lotteri Ltd (у 2008-2010 роках). У 2015 році його було звільнено з посади голови наглядової ради банку "Перший інвестиційний банк", після того як обіймав цю посаду 1 рік і 2 місяці.

У квітні 2020 року Баум, за даними автора, з подачі Андрія Мотовиловця став позаштатним радником заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка. ЗМІ відразу почали писати про його зв'язки з компанією "Парі-Матч" і з бізнесом російського бізнесмена Олександра Бабакова.

Також автор статті зазначив, що представники однієї з українських компаній написали заяву в НАБУ, в якій йдеться про те, що латвійський підприємець вимагав частку в бізнесі від їхнього керівництва. Водночас наголошується, що він називав себе представником Офісу президента.

"Про те, як працюють партнери Баумана відомо багатьом: компанії Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited фігурували в схемі рейдерського захоплення готелю "Київська Русь" у центрі Києва. Тоді в ЗМІ писали, що замовниками "віджиму" є депутати Держдуми РФ Зелімхан Муцоєв і Олександр Бабаков. Також телеканалу RTVI, якою володіє BRENROSE LIMITED, де Баум був засновником, у березні 2020 року заборонили мовлення в Україні – за пропаганду і виправдання російської агресії щодо України", – пише автор.

"Як російський бізнесмен із кримінальним минулим, без будь-якого конкурсу може очолити Комісію з розвитку і регулювання азартних ігор – дуже важливе зараз питання. Відповідати на нього мають, зокрема, і правоохоронні органи після відповідних перевірок і розслідувань", – підсумував він .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Баум отримав власний кабінет в Офісі президента. Йдеться 350-й кабінет, який закріплено за російським бізнесменом.

За даними ЗМІ, в кабінеті бізнесмена проводилися зустрічі, які стали предметом кримінальних розглядів Національного антикорупційного бюро.

Напередодні повідомлялося, що Баума призначать керівником комісії з нагляду за гральним бізнесом.