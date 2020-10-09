Смерть військових на Житомирщині: з'явилися нові подробиці про трагедію

Поліція опрацьовує версію про отруєння чадним газом трьох військовослужбовців, яких напередодні знайшли мертвими у військовому містечку Новоівницьке на Житомирщині.

Їхні тіла планують доставити додому через кілька днів, після проведення всіх експертиз. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, що контрактники, які жили в орендованій квартирі, були родом із Дніпровської, Сумської та Чернівецької областей. Одному із загиблих 21 рік, двом іншим – по 23. Їх почали шукати вранці 8 жовтня, коли вони не з'явилися на ранкове шикування.

"Було вжито заходів за місцем їхнього перебування. За місцем проживання виявили їхні тіла", – коротко прокоментував заступник командира військової частини Сергій Поліщук.

Сусіди військових кажуть, що про їхню загибель дізналися від поліції. Зазначається, що одного юнака було знайдено на кухні в квартирі, іншого – у ванній кімнаті, а третій був на дивані. Як відомо, слідів насильницької смерті на їхніх тілах не виявлено. Люди стверджують, що загиблі хлопці поводилися ввічливо.

"Про цих дітей я нічого поганого сказати не можу. Шоковані всі", – зауважила сусідка.

Слідство розглядає кілька версій загибелі військовослужбовців. Водночас головна серед них – отруєння чадним газом. Точні причини смерті, наголошують правоохоронці, має встановити експертиза.

"Оскільки під час огляду було встановлено, що є відповідне обладнання і витік міг трапитися через його несправність", – пояснила керівниця відділу зі зв'язків із громадськістю ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.

За словами сусідів, версія про отруєння чадним газом цілком імовірна. Вони розповіли, що раніше в їхньому будинку ввели автономне опалення і в кожній квартирі є котли, газові колонки.

У поліції додали, що про смерть контрактників уже повідомили їхнім близьким. Тіла військових доставлять у рідні місця після проведення всіх експертиз. Відомо, що в одного з військовослужбовців залишилося двоє маленьких доньок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Андрушівському районі Житомирської області за дивних обставин померли троє молодих військовослужбовців. Уранці 8 жовтня їх виявили мертвими, без видимих ознак насильницької смерті, в орендованій квартирі.