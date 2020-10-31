Службове розслідування встановило вину кума Ситника у справі "Укроборонпрому", але було засекречене - ЗМІ

Директор НАБУ Ситник засекретив дані службового розслідування щодо свого кума і підлеглого Калужинського. Це розслідування встановило факти участі посадовців НАБУ в оборудках по справі "Укроборонпрому", повідомляє РБК-Україна.

Журналісти програми "Секретні матеріали" дізнались про деталі засекреченого службового розслідування про роботу НАБУ та їх головного детектива, Андрія Калужинського, кума директора НАБУ Артема Ситника.

Йдеться про справу з продажем "Укроборонпрому" деталей за завищеними цінами і можливу участь в цих оборудках керівництва НАБУ. Журналіст Володимир Бойко отримав текст службового розслідування щодо Андрія Калужинського. У висновку йдеться, що 1 березня 2017 року Головна військова прокуратура інформацію щодо фірми "Оптимумспецдеталь" та підозрюваних Гладковського, Рогози і Жукова направила в НАБУ. Тобто цю справу НАБУ мало б розслідувати ще 3 роки тому.

Матеріали від Головної військової прокуратури отримав особисто Калужинський, він же мав внести відомості до ЄРДР і розпочати досудове розслідування. Але ці матеріали Калужинський по суті приховав. Службове розслідування встановило також факти участі Калужинського в отриманні грошей від підозрюваних у цій справі, але було засекречене.

Журналіст Володимир Бойко стверджує, що керівник детективів НАБУ Калужинський уникнув відповідальності не тільки за участь в розкраданні грошей "Укроборонпрому". "На ньому десятки службових злочинів. Це і незаконне проведення негласних розшукових дій. Це фальсифікація матеріалів кримінальних проваджень. Це кричуще хабарництво", - розповідає Бойко. Він заявив, що Калужинський є довіреною людиною Ситника, тому директор НАБУ уводить свого кума від кримінальної відповідальності. "Питання вже не в дружбі, а в інстинкті самозбереження. Бо Калужинський знає про Ситника все", - заявляє журналіст.

Журналісти "Секретних матеріалів" звернули увагу на те, що схожа історія з уникненням відповідальності Андрієм Калужинським трапилась 15 років тому, коли він, будучи слідчим Обухівської прокуратури, насмерть збив людину. Однак справа була закрита за відсутністю складу злочину. Мати збитої людини розповіла журналістам "Секретних матеріалів", що тоді Калужинський відкупився за 3000 грн.