Слова Кривоноса про "потік трун" викликали обурення в Росії

Російський сенатор Франц Клінцевич обурився через слова заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса про те, що українська армія може відправити в РФ потік трун.

У коментарі "Взгляду" політик країни-агресора вирішив прокоментувати ексклюзивне інтерв'ю Кривоноса для OBOZREVATEL. Зокрема, росіянин заявив, що генералу ЗСУ нібито слід подумати про можливі втрати України у разі конфлікту з Росією. Водночас Клінцевич промовчав про те, що його країна вже сьомий рік веде бойові дії на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Кривоносу не слід турбуватися про наші втрати. Йому треба думати про своїх громадян і про те, до чого може призвести військовий конфлікт між Росією і Україною. Адже наша країна ні на що не претендує й не будує таких планів", – збрехав член комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Клінцевич.

"Керівництво України, незважаючи на його зміну, так само як і керівництво Польщі та країн Балтії, залишилося в американському пулі низькопробних провокаторів, які формують негативний контент довкола Росії", – обурився представник окупантів.

Крім того, Клінцевич висловив думку, що якість підготовки офіцерів і військових в Україні нібито знижується, що не відповідає дійсності.

"Мені шкода Україну, її народ і її Збройні сили... Так, якась підготовка військових йде, є багато розумних офіцерів ще старої радянської школи, але їх стає дедалі менше. На зміну їм приходять популісти, провокатори і "шапкозакидачі", такі як Кривонос", – висловився скандальний російський сенатор.

Крім того, він не зумів не прокоментувати слова генерала ЗСУ про те, ССО нашої країни можуть у разі необхідності взяти в полон ватажків терористів "Л/ДНР". За словами Клінцевича, якби це було можливо, то вже б давно відбулося.

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