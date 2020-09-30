Слідчі ДБР незаконно штурмовали Музей Гончара, НАБУ почало розслідування, – адвокат Порошенко

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом незаконного штурму слідчими ДБР Музею Гончара.

Про це у своєму Facebook повідомив адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань, оприлюднивши відповідне повідомлення НАБУ та витяг з ЄРДР.

"Примушуємо розслідувати протиправні дії слідчих ДБР і прокурорів, вчинені під час ганебного штурму Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара", – наголосив він.

"Національне антикорупційне бюро України на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду розпочало досудове розслідування за фактом вчинення слідчими ДБР у музеї незаконного обшуку.

Факт обшуку і незаконність його здійснення встановлена Київським апеляційним судом", – нагадав адвокат Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ДБР відкрила чергове провадження проти Петра Порошенка через нібито незаконну купівлю ним творів мистецтва.

П'ятого президента України навіть викликали щодо цього на допит – за допомогою записаного слідчим відеоролика, а не так, як це передбачено чинним КПК.

У відповідь Порошенко 26 травня відкрив у Музеї Гончара виставку картин, що належать його родині.

Під час проведення виставки в приміщення увірвалися люди в масках, які представилися співробітниками ДБР: ЗМІ повідомляли про потерпілих внаслідок штурму.

Після штурму ДБР з музею зникли виставлені в окремій вітрині документи, що підтверджують законність придбання картин Порошенком.