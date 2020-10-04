Сивохо в бронежилеті зняли на Донбасі: в мережі ажіотаж

Ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо відвідав Донбас і насмішив мережу фото в бронежилеті.

Його знімок 4 жовтня опублікував у Facebook ветеран війни на сході України та блогер Олексій Петров. На фотографії Сивохо позує поруч із місцевою мешканкою і українськими військовими.

Жінка одягнена в свій звичайний одяг, тоді як ексрадник секретаря РНБО надягнув під жилетку бронежилет.

Сергій Сивохо Facebook / Олексій Петров

Скриншот

Скриншот

Зазначимо, днем раніше комік публікував на сторінці у Facebook відео з Опитного, в якому запрошував туди депутатів.

Сивохо знявся для ролика в тому ж одязі, проте вже без бронежилета.

Пост Сивохо в соцмережі. Скриншот

Фотографія Сивохо, зроблена на Донбасі, розвеселила користувачів мережі. Вони звернули увагу на те, як на чоловікові сидів бронежилет.

Коментарі до фото. Скриншот

Коментарі до фото. Скриншот

Коментарі до фото. Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Сивохо заявив, що в України немає жодних перешкод для встановлення миру й "потрібно просто виконувати зобов'язання".