Сивохо в бронежилеті зняли на Донбасі: в мережі ажіотаж

Ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо відвідав Донбас і насмішив мережу фото в бронежилеті.

Його знімок 4 жовтня опублікував у Facebook ветеран війни на сході України та блогер Олексій Петров. На фотографії Сивохо позує поруч із місцевою мешканкою і українськими військовими.

Жінка одягнена в свій звичайний одяг, тоді як ексрадник секретаря РНБО надягнув під жилетку бронежилет.

Зазначимо, днем раніше комік публікував на сторінці у Facebook відео з Опитного, в якому запрошував туди депутатів.

Сивохо знявся для ролика в тому ж одязі, проте вже без бронежилета.

Фотографія Сивохо, зроблена на Донбасі, розвеселила користувачів мережі. Вони звернули увагу на те, як на чоловікові сидів бронежилет.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Сивохо заявив, що в України немає жодних перешкод для встановлення миру й "потрібно просто виконувати зобов'язання".