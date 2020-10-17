Син скандального податківця часів Янковича відсудив у України 130 млн грн

Синові скандального ексглави податкової міліції часів Віктора Януковича Андрія Головача – Олександру Головачу – повинні виплатити 130 млн грн із бюджету України.

Таке рішення 12 жовтня ухвалив Печерський районний суд Києва, пише "Главком". Платіж на рахунок Головача зобов'язане здійснити Держказначейство (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).

Відомо, що гроші були сплачені до казни в рахунок компенсації збитків, завданих Головачем-старшим у рамках угоди зі слідством. Однак, син колишнього фискала оскаржив транзакцію як "помилкову".

Про компенсацію бюджету збитків у розмірі 130 млн грн оголошував ексгенеральний прокурор Юрій Луценко. Він говорив, що перед звільненням Головача із СІЗО в лютому 2017-го той не тільки визнав себе винним, а й "розписав схеми і дійових осіб мафіозного угрупування".

"Як з'ясувалося цього літа, гроші за батька вносив син Олександр Головач, який тепер вирішив визнати транзакцію "помилковою", оскільки особисто він не був стороною жодної угоди, не був визнаний винним за нанесення будь-якої шкоди державі, і, відповідно, жодних підстав вносити 130 млн грн на рахунок казначейства у нього не було...

Крім 130 млн грн "випадково" заплачених коштів, Головач-молодший також вимагав від держави компенсувати йому 11,7 млн грн "інфляційних", – пише видання.

Судячи з документу, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, суд задовольнив вимогу в частині повернення Головачу 130 млн грн, але нараховувати "відсотки за користування" відмовився.

Нагадаємо, Головача звинувачували в незаконному відшкодуванні податку на додану вартість на 3 млрд грн для різних компаній у складі організованого злочинного угруповання на чолі з екскерівником Міндоходів Олександром Клименком та експрезидентом Януковичем.

9 серпня 2016 року Військова прокуратура і СБУ затримали фіскала. Його майно арештували. Затримання запам'яталося тим, що під час обшуку в нього виявився бюст Януковича.

Нагадаємо, Андрій Головач після гучного арешту і засекреченої угоди зі слідством відбувся "умовним терміном" та зберіг численні активи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня Київський апеляційний суд залишив чинним вирок Оболонського райсуду Києва, який заочно засудив колишнього президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду.