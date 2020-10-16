Сім'я вбитого на Донбасі Рокеллі хоче отримати від України велику компенсацію, – Геращенко

Родина загиблого на Донбасі італійського журналіста Андреа Рокеллі хоче отримати від України велику суму компенсації.

Як заявив в ефірі "Громадського радіо" заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, є намагання обвинувачення у справі нацгвардійця Віталія Марківа заявити про те, що нібито Рокеллі вбили навмисно.

"Сім’я Рокеллі хоче отримати від України достатньо велику суму грошей як компенсацію за загибель їхньої рідної людини, хоча італійські дипломати попереджали італійських громадян, що не треба у 2014 році їхати до Слов’янська, що там іде війна, що там люди гинуть", – зазначив він.

За словами Геращенка, в італійської прокуратури немає фактів та доказів причетності Марківа до загибелі Рокеллі, і вирок першої інстанції, яким дали Віталію 24 роки, не підлягає жодній критиці.

"Усі правозахисники, які читають вирок, у них волосся стає дибки… Він побудований лише на домислах італійських прокурорів", – наголосив заступник голови МВС.

Він також зазначив, що судді та присяжні "поводять себе нейтрально".

"Вони не мають у свої виступах обвинувального уклону, тому потрібно дочекатися результатів апеляції. І ми сподіваємося, що Апеляційний суд виправить помилку щодо суду першої інстанції", – сказав Геращенко.

Нагадаємо, у Мілані проходить засідання Апеляційного суду у справі нацгвардійця Віталія Марківа.

Адвокати українця представили факти того, що стороною звинувачення був використаний некоректний переклад його слів. У такий спосіб присяжних ввели в оману.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що із промов прокурорів і адвокатів потерпілих проглядалася спроба судити не тільки обвинуваченого, а й всю Україну.

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