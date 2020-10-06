У будівельній спільноті є цікаве поповнення – самопроголошений експерт у галузі містобудування та шалений критик реформування системи держархбудконтролю Сергій Шевченко.

Звідки з’явилась експертність у нового активного блогера та чому він активно коментує кожну подію процесу реформування системи державного контролю в галузі будівництва. Ми розібралися в походженні цього "експерта".

До травня 2020 року активної діяльності Сергія Шевченка помічено не було, але це й не дивно. Директор Департаменту нормативно-правового забезпечення Державної архітектурно-будівельної інспекції України Сергій Шевченко – приклад спроби перетворення непублічного чиновника на лідера суспільної думки для маніпулювання фактами та інформацією.

Раптом із чиновника одіозної ДАБІ він почав перероджуватися на експерта-блогера та нищівного критика реформи системи державного контролю в сфері містобудування:

Трішки історії

Самопроголошений експерт у галузі будівництва Шевченко Сергій Вікторович прийшов у сферу державного архітектурно-будівельного контролю у далекому 2009 році. Стартом кар’єрного зростання Шевченка стала посада головного спеціаліста відділу Управління правового забезпечення Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в м. Києві.

Восени 2012 року, за часів реліктового корупціонера та автора схеми "5 доларів за метр" – начальника столичної ДАБІ Сергія Кучера, Шевченко зайняв посаду заступника начальника відділу правової роботи Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в м. Києві.

Вчасно зрадити – це не зрада, а передбачливість

В 2014 році, відбулось гучне викриття схем Рибака-Кучера-Сергієнка, пов’язаних із Реєстром ДАБІ та фактичним обкладанням "неофіційним податком" усіх забудовників. Більшість функціонерів тоді звільнились разом із своїм лідером. Але Шевченко вирішив не йти шляхом свого колеги, так само наближеного до Кучера, Олександра Сергієнка (керівника дозвільного управління ДАБІ та адміністратора Реєстру).

Шевченко напрочуд швидко знайшов спільну мову з новою владою та з приходом на посаду Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексія Кудрявцева став його правою рукою, очоливши Департамент правової роботи ДАБІ.

Основним завданням Шевченка, на зазначеній посаді, було юридичне обґрунтування безмежного потоку хабарів та напрацювання схем їх прикриття.

Показово, що будучи не останньою людиною в ієрархії чиновників ДАБІ, не гребував виконувати роль банального "носія" об’єктів, за що отримував непогані гонорари від різниці цифр, що називались представникам забудовників та того, що насправді поклали "в касу".

Згодом Шевченко був залучений Кудрявцевим для написання дипломної роботи, адже останній певний час мав лише підроблений документ про вищу освіту Молдовського походження.

Інша яскрава діяльність Шевченка була пов’язана з так званими "судовими схемами", коли ДАБІ не могло видити "по білому" документи.

Перша схема: програш в першій інстанції, імітація апеляційного оскарження та подача скарги, а потім несплата судового збору та втрата строків на оскарження. Судове рішення підлягає виконанню. Він подавав її Кудрявцеву, як можливість видачі документів на токсичні об’єкти, по яким не виявлялось можливим змусити інспекторів прийняти позитивне рішення.

Друга схема: відновлення дії скасованих в порядку нагляду сумнівних містобудівних умов та обмежень. Та ж сама схема за програними судовими рішеннями. Для заспокоєння обуреної громадськості, ДАБІ офіційно скасовувало скандальні документи, гучно заявляло про перемогу над забудовником, а згодом документи відновлювали свою дію за рішенням суду. При цьому, факт зупинення будівельних робіт ніхто не контролював.

Третя схема: можливість заробити на накладених штрафах, за цією ж схемою, з проблемною оплатою судового збору в апеляційній або касаційній інстанції. За 30-50% від суми штрафу, ДАБІ забувало сплатити судовий збір та втрачало строки на оскарження. Альтернатива – забути проконтролювати передачу матеріалів у виконавчу службу. Ця схема взагалі була віддана "на прокорм" департаменту Шевченка.

Які результати такої діяльності Кудрявцева-Шевченка? Сумні. За даними Рахункової палати України, державний бюджет недоотримав мільйони від штрафних санкцій. Так, за три роки діяльності Кудрявцева та Шевченко департамент останнього забезпечив стягнення лише 13,3 % (122,6 млн грн) штрафів за виявлені порушення вимог законодавства з накладених на загальну суму 918,8 млн грн. Цікавий нюанс: рівень стягнення накладених штрафів ДАБІ в 2,5 рази менше рівня стягнення місцевими органами держархбудконтролю.

Вірний васал "батька сучасної корупції"

Обіймаючи посаду директора Департаменту нормативно-правового забезпечення, він був присутній при розгляді судової справи № 640/815/19 за позовом Кудрявцева О.В. до Кабінету Міністрів України. Офіційно перебуваючи влітку 2019 року у декретній відпустці, Шевченко був присутній на всіх судових засіданнях та надавав правову допомогу Кудрявцеву О.В. у вищевказаній справі. До речі, опис вкладення, яким було направлено позовну заяву Кудрявцева до Окружного адміністративного суду міста Києва, заповнено безпосередньо почерком Шевченка, та відправлено з поштового відділення, що обслуговує ДАБІ. Це напряму свідчить про порушення, як присяги державного службовця, так й правил етичної поведінки державних службовців. Та має ознаки використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб.

Восени 2019 року контроль за діяльністю ДАБІ відновив Олексій Кудрявцев та відбувся справжній розквіт Шевченка в Державній архітектурно-будівельній інспекції України. Незважаючи на те, що обов’язки голови ДАБІ виконував Олександр Строкач, фактичним керівником ДАБІ був Шевченко. Зміст кадрових, контрольно-наглядових та дозвільних рішень ДАБІ визначався саме ним. Як свідчить інформація з ProZorro ДАБІ, для Шевченка це був золотий період, зважаючи на ту кількість незаконно виданих дозволів та сертифікатів, злитих судових справ та прийнятих рішень по нагляду за органами архітектури та містобудування.

Дещо зупинити злочинну діяльність Шевченка змогла лише виконуюча обов’язки голови ДАБІ Олена Костенко, якою було видано наказ про порушення стосовно Шевченка, Строкача та Старущенка дисциплінарних проваджень та відсторонено від виконання посадових обов’язків.

Звільнено Шевченка з посади директора Департаменту правової роботи ДАБІ у травні 2020, у зв’язку з ліквідацією. Однак не бажаючи відриватись від ДАБІвського корита, Шевченко через суди намагався повернутись в потоки.

Все таємне через деякий час стає явним

Зараз, коли за лаштунками реформи системи державного управління в сфері містобудування ховаються старі знайомі Шевченка – Кучер та Сергієнко, вони вочевидь згадали йому той самий вибір у 2014 році. Мабуть саме Олександр Сергієнко, який був п’ять років приречений на заробітки мандруючим спікером форумів, не простив шикарного життя швидко перефарбованого чиновника Шевченка.

Але факт залишається фактом, на нові посади в нових органах взяли майже всіх вірних кадрів зі старого складу ДАБІ, крім Шевченка.

Саме тому він почав зображувати "експерта", по факту критикуючи своїх колишніх колег та друзів. Адже є така народна мудрість, що зрадник завжди залишається зрадником.

Така фейкова експертність Шевченка має на меті приховати його багаторічну діяльність на одній з топових посад в одіозній ДАБІ.

Але створення у Верховній Раді України Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду допоможе правді вийти назовні і відкрити ширму з самопроголошеного експерта у галузі будівництва Шевченка.