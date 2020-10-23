Ще кілька місяців, – Резніков заявив про катастрофу на Донбасі через радіацію

Низка окупованих районів Донбасу перебуває на межі екологічної катастрофи через радіаційне забруднення.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков на Київському безпековому форумі в п'ятницю, 23 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мало хто знає, що в 1979 році на території шахти "Юнком", яка зараз розташована на тимчасово окупованому Донбасі, радянська влада здійснила ядерний вибух: 0,3 кілотонни в тротиловому еквіваленті. Після вибуху радіоактивну капсулу залишили в сухому стані і відкачували з шахти воду, щоб запобігти потраплянню радіації на поверхню і в ґрунтові води. За нашою інформацією, два роки тому окупаційні адміністрації припинили відкачку води з цієї шахти і нині радіоактивна вода вже надходить у горизонти питної води", – розповів він.

Резніков повідомив, що окупанти припинили відкачувати воду з кількох десятків інших закритих шахт, а на об'єктах, які ще працюють, порушуються екологічні норми.

"Ще кілька місяців, і ми можемо мати екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу, зокрема в південних районах Ростовської області", – сказав віцепрем'єр.

Резніков зазначив, що аналогічна проблема є і в окупованому Криму. "Фахівці не відкидають, що є загроза радіаційного забруднення щонайменше акваторії Азовського моря, і наслідки екологічної катастрофи на півночі Криму зачеплять не тільки Україну, але й весь чорноморський регіон: Румунію, Болгарію, Грузію, Туреччину", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, віцепрем'єр – міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що влада хоче створити "економічне диво" на підконтрольних територіях Донбасу.