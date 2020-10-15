СБУ зловила в Одесі терориста ІДІЛ із розшуку Інтерполу. Фото

Кирило Лютий Розслідування 21:00, 15.10.2020 Оновлено: 21:17, 15.10.2020

Служба безпеки України затримала в Одесі терориста організації "Ісламська держава", який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу.

Як повідомила пресслужба відомства в четвер, 15 жовтня, оперативники СБУ отримали інформацію, що в Україну нелегально прибув громадянин однієї з країн Центральної Азії, який причетний до тероризму й раніше проходив підготовку в таборах бойовиків на Близькому Сході.

Бойовик перебував у міжнародному розшуку Інтерполу.
сайт СБУ
Затриманий – громадянин однієї з країн Центральної Азії.
сайт СБУ

У Службі заявили, що в Україні зловмисник планував організувати транзитне переправлення бойовиків із різних країн до лав ІДІЛ.

"Під час спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця в Одесі. На виконання рішення Офісу генерального прокурора про екстрадицію Службою безпеки України затриманого конвойовано й передано компетентним органам країни його походження", – йдеться в повідомленні.

Він перебував у міжнародному розшуку Інтерполу.
сайт СБУ
Бойовик перебував у міжнародному розшуку Інтерполу.
сайт СБУ

Як писав OBOZREVATEL, у вересні Служба безпеки України затримала в Києві одного з керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який був заступником підозрюваного в організації теракту в аеропорту Стамбула.

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