СБУ зловила в Одесі терориста ІДІЛ із розшуку Інтерполу. Фото

Служба безпеки України затримала в Одесі терориста організації "Ісламська держава", який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу.

Як повідомила пресслужба відомства в четвер, 15 жовтня, оперативники СБУ отримали інформацію, що в Україну нелегально прибув громадянин однієї з країн Центральної Азії, який причетний до тероризму й раніше проходив підготовку в таборах бойовиків на Близькому Сході.

У Службі заявили, що в Україні зловмисник планував організувати транзитне переправлення бойовиків із різних країн до лав ІДІЛ.

"Під час спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця в Одесі. На виконання рішення Офісу генерального прокурора про екстрадицію Службою безпеки України затриманого конвойовано й передано компетентним органам країни його походження", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні Служба безпеки України затримала в Києві одного з керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який був заступником підозрюваного в організації теракту в аеропорту Стамбула.