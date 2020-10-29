СБУ зловила в Києві колишнього заступника командира одного з угруповань "ЛНР". Фото

Служба безпеки України спіймала в Києві колишнього заступника командира одного з угруповань терористичної організації "ЛНР".

Чоловік прибув у Києв та за підробленими документами влаштувався на роботу в компанію з надання телекомунікаційних послуг, повідомляється на сайті СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За даними спецслужби, уродженець Стаханова Луганської області в 2014 році приєднався до так званої "народної міліції ЛНР". Він був призначений заступником командира одного з підрозділів терористів і, завдяки інженерній освіті, займався ремонтом військової техніки.

"Прибувши на підконтрольну української влади територію, фігурант оселився в орендованому житлі і влаштувався на роботу в одну з комерційних структур в сфері надання телекомунікаційних послуг, використовуючи підроблені документи", – уточнили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання оперативники виявили банківські карти, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами його участь у складі незаконних збройних формувань.

Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, або участь в їх діяльності) КК. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

СБУ також перевіряє інформацію про можливе несанкціоноване втручання в бази даних клієнтів оператора зв'язку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служби безпеки України спільно з військовими 14-ї омбр ВСУ імені князя Романа Великого затримали на Луганщині терориста "ЛНР". Він знаходився в загальнодержавному розшуку за підозрою в участі в терористичній організації.