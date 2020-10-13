СБУ влаштувала обшуки в БРСМ-Нафта

Служба безпеки України від 13 жовтня влаштувала обшуки на всеукраїнській мережі автозаправних станцій БРСМ-Нафта.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомила пресслужба СБУ. Зазначається, що раніше в програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" заявили, що ця компанія нібито фінансує діяльність "Партії Шарія", лідером якої є блогер Анатолій Шарій.

Правоохоронці не назвали причину обшуків, пообіцявши повідомити деталі пізніше, проте заперечують, що справа пов'язана з журналістським розслідуванням.

"Обшуки проходять на підставі постанов суду, отриманих задовго до публікації Бігуса, і не пов'язані з опублікованою в ній інформацією", – стверджують представники СБУ.

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