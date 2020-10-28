СБУ викрила незаконне ввезення в Україну радянських зенітно-ракетних комплексів

СБУ викрила схему незаконного ввезення в Україну трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва на понад 110 мільйонів гривень.

Як повідомила пресслужба відомства в середу, 28 жовтня, представники вітчизняного комерційного підприємства в сфері оборонної промисловості організували імпорт озброєння без сплати обов'язкових платежів до держбюджету. Їх угода з митних оформленням завдала збитків держбюджету більш ніж на 20 мільйонів гривень.

"Фігуранти незаконно застосували преференцію нібито ввезення продукції для Збройних Сил України. Для цього вони внесли недостовірні відомості до митної декларації під час митного оформлення товару. Також для незаконного переправлення продукції через державний кордон ділки використовували реквізити афілійованої компанії з ознаками фіктивності, зареєстрованої в одній з європейських країн", – розповіли в СБУ.

В Україну ввезли три зенітно-ракетних комплекси радянського виробництва. сайт СБУ

При цьому ввезені зенітно-ракетні комплекси в українську армію не потрапили. Їх зберігали на території однієї з логістичних баз підприємства в Київській області. А частину озброєння, за попередньою інформацією, перепродали за кордоном.

Українському бюджету завдали збитків на більш ніж 20 млн грн. сайт СБУ

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Головного слідчого управління СБУ за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини правопорушення для притягнення до відповідальності винних осіб. На виявлені зразки озброєння накладено арешт", – відзначили в СБУ.

Сума операції склала більше 110 млн грн. сайт СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ викрила банду, яка продавала зброю і вибухівку в декількох регіонах, в тому числі в столиці, Житомирі, Київській та Львівській областях.