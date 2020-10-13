СБУ викрила банду, що продавала зброю й вибухівку: затримано військового ЗСУ і добровольця

СБУ затримала організоване злочинне угруповання, члени якого в домашніх умовах виготовляли вибухівку і продавали зброю та боєприпаси в кількох регіонах, зокрема в столиці, Житомирі, Київській та Львівській областях.

Затримання відбулося 13 жовтня, повідомляється на сайті Служби безпеки України. До складу банди входили кримінальник, чинний військовослужбовець Збройних сил і колишній учасник одного з добровольчих батальйонів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Організатором злочинної групи виявився уродженець Житомирщини, який керував нею перебуваючи під вартою в Київському і Черкаському слідчих ізоляторах за підозрою в розбої. Клієнтів він підшукував через особисті зв'язки в кримінальних колах.

СБУ зловила виробників вибухівки ssu.gov.ua

Під час фінального етапу спецоперації співробітники СБУ затримали зловмисників під час збуту кількох саморобних пристроїв і трьох бойових гранат.

Банда діяла в кількох областях ssu.gov.ua

Главою угруповання був кримінальник ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження оперативники провели сім оперативних закупівель, за яких задокументували факти продажу стрілецької зброї та вибухових пристроїв.

Зловмисники продавали зброю ssu.gov.ua

Зокрема, у Києві один із учасників угруповання продав трилітрову ємність із саморобною вибуховою речовиною, обладнану електродетонатором, і 17 сигарет із вбудованою потужною вибухівкою – пероксидом уротропіну (ГМДТ). Вона належить до розряду речовин із високою вибуховістю і в кілька разів небезпечніша за тротил. Ця речовина не залишає слідів, а складники для її виготовлення перебувають у вільному обігу.

Сигарети з вибухівкою ssu.gov.ua

У Житомирі передача замовнику вибухових речовин загальною вагою 4 кілограми здійснювалася зловмисниками через закладку. Ще одному клієнту вони реалізували саморобну вибухову речовину на основі аміачної селітри вагою понад 6 кілограмів.

У Львівській області в одній із закладок правоохоронці вилучили гранату Ф-1, два саморобних вибухових пристрої, так звану хатабку – ручну осколкову гранату. На Київщині в одному з парків – ще 8 сигарет із вибухівкою.

Граната Ф-1 ssu.gov.ua

Також зафіксовано спробу продажу чотирьох реактивних протитанкових гранат, трьох автоматів Калашникова та двох пістолетів-кулеметів.

В Україні діяла "мережа" незаконного продажу зброї ssu.gov.ua

Злочинців викрили напередодні Дня захисника України ssu.gov.ua

Правоохоронці повинні провести 13 обшуків у Київській, Черкаській, Житомирській і Львівській областях, зокрема в Лук'янівському і Черкаському слідчих ізоляторах.

Угруповання робило вибухівку в домашніх умовах ssu.gov.ua

Вилучена речовина ssu.gov.ua

Докази злочину ssu.gov.ua

Слідчі дії тривають у кримінальному проваджені за ч. 1 ст. 263 КК. Затримані і їхні злочинні зв'язки перевіряються на предмет причетності до можливої організації провокацій напередодні виборів до органів місцевого самоврядування.

Зброя, яку продавали бандити ssu.gov.ua

Копи повинні провести 13 обшуків ssu.gov.ua

Перевірять також кілька СІЗО ssu.gov.ua

Операція з викриття угруповання проводилася співробітниками Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки спільно з управлінням СБУ в Житомирській області, у взаємодії зі слідчими регіонального ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону.

До складу угруповання входив військовослужбовець ЗСУ ssu.gov.ua

Також затримано члена добровольчого батальйону ssu.gov.ua

Вилучені гроші ssu.gov.ua

Операцію провела СБУ ssu.gov.ua

Один із затриманих ssu.gov.ua

Знайдена зброя ssu.gov.ua

Слідчі дії тривають ssu.gov.ua

Відео спецоперації:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня в центрі Києва – на Хрещатику – за участю спецпідрозділу Нацполіції КОРД зі стріляниною пройшла спецоперація із затримання грабіжників.