СБУ викрила банду, що продавала зброю й вибухівку: затримано військового ЗСУ і добровольця

СБУ затримала організоване злочинне угруповання, члени якого в домашніх умовах виготовляли вибухівку і продавали зброю та боєприпаси в кількох регіонах, зокрема в столиці, Житомирі, Київській та Львівській областях.

Затримання відбулося 13 жовтня, повідомляється на сайті Служби безпеки України. До складу банди входили кримінальник, чинний військовослужбовець Збройних сил і колишній учасник одного з добровольчих батальйонів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Організатором злочинної групи виявився уродженець Житомирщини, який керував нею перебуваючи під вартою в Київському і Черкаському слідчих ізоляторах за підозрою в розбої. Клієнтів він підшукував через особисті зв'язки в кримінальних колах.

Під час фінального етапу спецоперації співробітники СБУ затримали зловмисників під час збуту кількох саморобних пристроїв і трьох бойових гранат.

У межах кримінального провадження оперативники провели сім оперативних закупівель, за яких задокументували факти продажу стрілецької зброї та вибухових пристроїв.

Зокрема, у Києві один із учасників угруповання продав трилітрову ємність із саморобною вибуховою речовиною, обладнану електродетонатором, і 17 сигарет із вбудованою потужною вибухівкою – пероксидом уротропіну (ГМДТ). Вона належить до розряду речовин із високою вибуховістю і в кілька разів небезпечніша за тротил. Ця речовина не залишає слідів, а складники для її виготовлення перебувають у вільному обігу.

У Житомирі передача замовнику вибухових речовин загальною вагою 4 кілограми здійснювалася зловмисниками через закладку. Ще одному клієнту вони реалізували саморобну вибухову речовину на основі аміачної селітри вагою понад 6 кілограмів.

У Львівській області в одній із закладок правоохоронці вилучили гранату Ф-1, два саморобних вибухових пристрої, так звану хатабку – ручну осколкову гранату. На Київщині в одному з парків – ще 8 сигарет із вибухівкою.

Також зафіксовано спробу продажу чотирьох реактивних протитанкових гранат, трьох автоматів Калашникова та двох пістолетів-кулеметів.

Правоохоронці повинні провести 13 обшуків у Київській, Черкаській, Житомирській і Львівській областях, зокрема в Лук'янівському і Черкаському слідчих ізоляторах.

Слідчі дії тривають у кримінальному проваджені за ч. 1 ст. 263 КК. Затримані і їхні злочинні зв'язки перевіряються на предмет причетності до можливої організації провокацій напередодні виборів до органів місцевого самоврядування.

Операція з викриття угруповання проводилася співробітниками Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки спільно з управлінням СБУ в Житомирській області, у взаємодії зі слідчими регіонального ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону.

Відео спецоперації:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня в центрі Києва – на Хрещатику – за участю спецпідрозділу Нацполіції КОРД зі стріляниною пройшла спецоперація із затримання грабіжників.