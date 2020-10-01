СБУ розкрила махінації з цінними паперами на 2,8 млрд грн

Служба безпеки України викрила групу компаній, яка займалася махінаціями на ринку цінних паперів з оборотом понад 2,8 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Компанії були офіційними учасниками ринку цінних паперів.

За даними відомства, група юридичних осіб від імені підконтрольних інвестиційних фондів видавала фіктивні кредити пов'язаним підприємствам з ознаками фіктивності.

Також компанії надавали послуги реальному сектору економіки з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Загальний обсяг таких операцій у 2019-2020 роках склав понад 2,8 млрд грн.

29 вересня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України заборонила двом інвестиційним фондам торгувати цінними паперами.

Досудове слідство триває. Встановлюються підприємства реального сектора економіки, які скористалися послугами зазначеної злочинної групи, щоб вони відшкодували збитки, завдані державі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України провела активну роботу з припинення незаконної діяльності посадових осіб Державної податкової служби і транзитно-конвертаційних груп.