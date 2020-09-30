СБУ: російська "ботоферма" поширювала фейки напередодні виборів в Україні. Фото

Служба безпеки України блокувала поширення з Росії і терористичної організації "ДНР" фейків з метою дестабілізації ситуації в країні напередодні місцевих виборів.

Оперативники провели обшуки в Києві та Донецькій області, повідомляється на сайті СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Телекомунікаційні платформи використовувалися для створення і просування фейкових акаунтів і спільнот в інтересах РФ і незаконних збройних формувань. За задумом кураторів, масове поширення неправдивої інформації серед українського сегмента мережі "Інтернет" напередодні місцевих виборів мало дестабілізувати ситуацію в країні", – йдеться у повідомленні.

Зловмисники використовували телекомунікаційні платформи.

У своїй діяльності організатори схеми використовували сім-карти українських і російських операторів мобільного зв'язку. Оплату від замовників вони отримували через заборонені російські платіжні системи.

Під час слідчих дій було вилучено комп'ютери зі встановленим спеціалізованим забезпеченням, телекомунікаційне обладнання (зокрема, 4 GSM-шлюзи ємністю 32 канали кожен, 4 сім-банки ємністю 128 та 32 канали і 6 VoIP-шлюзів ємністю 32 канали), 8 тисяч сім-карт, чернетки про реєстрацію користувачів соцмереж, які публікували провокаційну інформацію.

СБУ вилучила техніку.

Перевіряється версія щодо причетності до протиправної діяльності спеціальних і розвідувальних органів "ДНР" та Росії.

Розслідування ведеться за частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК.

Фото обшуків у підозрюваних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці серпня СБУ заблокувала діяльність п'ятьох жителів Маріуполя Донецької області, які поширювали пропаганду терористичних організацій "Л/ДНР".