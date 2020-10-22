СБУ "оголосила війну" бізнесменам? Хто в темі і схемі – розслідування

За переможними "реляціями" спецслужби іноді стоять зовсім не інтереси держави. Такий висновок можна зробити, відстеживши від початку й до кінця хоча б одну справу, що стосується економіки. Остання гучна – про "багатомільйонні збитки" через закупівлю держпідприємством нібито неякісної продукції – виявилася вельми показовою.

OBOZREVATEL провів власне розслідування. Ми виявили і "лівий" експертний висновок, який ліг в основу кримінального провадження, і фігуранта з орбіти ветеранів спецслужби, і явну зацікавленість "контори". Сьогодні публікуємо першу частину.

Головне – правильно налякати

1 жовтня 2020 року на офіційному сайті спецслужби з'явилася інформація про те, що СБУ викрила посадових осіб АТ "Укрзалізниця" на закупівлі неякісних елементів для шляхів. Що нібито не тільки завдало шкоди, а й призвело до загрози для об'єктів критичної інфраструктури.

Повідомлення на офіційному сайті СБУ

"Оперативники спецслужби задокументували, що у 2018 році комерсанти за сприяння посадовців АТ "Укрзалізниця" організували протиправний механізм постачання неякісних елементів верхньої будови колії виробництва АТ "Дніпропетровський стрілочний завод". Ділки встигли поставити продукції на майже 15 мільйонів гривень. Експлуатація цих елементів також створювала загрозу стабільному функціонуванню об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі", – заявили в СБУ.

Також із повідомлення випливає, що суд наклав арешт на "неякісну продукцію", а колишньому "заступнику одного з департаментів УЗ (саме так і написано – заступнику департаменту) і двом керівникам комерційних структур повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна) і ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) КК України.

Підозру висунуто ексспівробітнику УЗ і двом комерсантам. СБУ

Усі ми розуміємо, наскільки важлива стабільна робота залізниці – особливо в країні, яка воює. А відвернена загроза для об'єктів критичної інфраструктури може викликати тільки подяку на адресу співробітників СБ України. Але диявол ховається в деталях – іноді в прямому сенсі.

Велика війна через маленьку деталь

Коли журналісти OBOZREVATEL почали з'ясовувати все про "неякісну продукцію", яка могла "обвалити" мало не всі перевезення в Україні, то виявили безліч цікавих фактів і навіть ознаки саботажу. Складно по-іншому назвати ситуацію з практично паралізованою реконструкцією залізничних колій.

Можна скільки завгодно рекламувати сервіс у пасажирських поїздах, міркувати про нові вагони й перспективні маршрути, але якщо залізничне полотно має позамежний знос, то всі розмови про розвиток – абсолютно не конструктивні, а гроші викинуті на вітер. Те саме і з безпекою пасажирських перевезень.

Якщо коротко й доступно для розуміння: для реконструкції залізничних шляхів потрібні рейки, шпали та скріплення КБ у складі з однієї маленької деталі під назвою "клема роздільного рейкового з'єднання залізничної колії". Навколо останньої й розгорілася "війна", початок якої було покладено в середині 2018 року. Тоді в процес модернізації/реконструкції втрутилися "треті сили".

Клема, через поставки якої і розгорілася "війна"

Вийшло, що "УЗ" закупила рейки і шпали, а клему – ні. Тендери зривалися один за іншим.

Серед основних постачальників "Укрзалізниці" був Дніпропетровський стрілочний завод (ДнСЗ) – велике підприємство з давньою історією. Саме цей завод більше ніж 15 років тому запустив власне розроблення – литу клему.

Знадобилося понад три роки, щоб пройти всі необхідні випробування і процедури для затвердження продукції та запуску серійного виробництва в повній відповідності з нормативною документацією. До того ж пішов на це завод тому, що замовник в особі УЗ був не дуже задоволений якістю аналогів – клем, виготовлених із профільного прокату методів розрізання в штампі. Хоча за функціоналом і експлуатаційними характеристиками ця продукція ідентична й виконує одну й ту саму роль – притискає рейку.

І ось один із учасників тендерів (утворене ще в Луганську ТОВ "Альфа-Метал-Компані") став завалювати Антимонопольний комітет скаргами з твердженнями, що лита і прокатна клема... не ідентичні! АМКУ скарги відхиляв, але тендери на закупівлі клем "Укрзалізницею" скасовувалися один за іншим.

І склалася патова ситуація: реконструкція залізничних шляхів необхідна як повітря, але закупити клеми стало неможливо.

Безпосереднім учасником бізнес-війни стало ТОВ "Альфа-Метал-Компані"

У хід пішла "важка артилерія"

Ініціатор зриву тендерів, за інформацією інсайдерів, вибрав таку тактику, щоб змусити залізничне відомство працювати з "потрібної фірмою", а конкурентів нейтралізувати.

"Силовики вирішили нагнути за звичною схемою: підконтрольна їм компанія почала зривати тендери, потім пішов вал брудних публікацій у ЗМІ. І ось картинка готова. Але дніпровський завод не став поступатися ринком клем луганській компанії, сходити з дистанції або грати за корупційними правилами. Тоді в хід пішла "важка артилерія". Відкрили кримінальне провадження", – розповіло джерело OBOZREVATEL.

Зрив тендерів йшов за обкатаною схемою

За інформацією інсайдера, зацікавлені особи "злили" інформацію спочатку в Нацполіцію, яка в листопаді 2018 року відкрила кримінальне провадження. До того ж, за інформацією нашого джерела, підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт оперативного співробітника підрозділу "К" Служби безпеки України та експертного висновку ДП "Український науково-дослідний інститут вагонобудування" з міста Кременчука, який був зроблений за ініціативою ТОВ "Альфа-Метал-Компані" (детальніше про цей "висновок" і зв'язки компанії-ініціатора ми розповімо в одній з наступних публікації. – Ред.).

Однак уже наступного року виробництво було закрито через відсутність складу злочину.

Спроби натиснути на керівництво Дніпропетровського стрілочного заводу не припинялися, але не дали очікуваного результату. Тоді кримінальне провадження отримало "друге життя". І почалося те, що в певних колах прийнято називати "кошмарити комерсів".

Далі буде...