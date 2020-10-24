СБУ "накрила" велику банду, до якої входили правоохоронці. Фото

Служба безпеки України блокувала діяльність організаторів і майже 100 учасників міжрегіонального злочинного угруповання, до якого входили колишні та чинні правоохоронці.

Як повідомляється на офіційному сайті СБУ, бандформування незаконно використовувало технічні засоби для негласного отримання інформації та контролю за трафіком з’єднань абонентів мобільного зв’язку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також задокументовано факт спроби залучення фігурантів до підготовки провокацій напередодні проведення місцевих виборів у Донецькій області.

"За попередніми даними досудового розслідування, зловмисники діяли під прикриттям так званої "охоронно-детективної компанії". До складу групи входило майже 100 учасників, зокрема й колишні та чинні правоохоронці, представники кримінального середовища та працівники охоронних фірм", – йдеться в повідомленні.

Фігуранти спеціалізувалися на наданні "послуг" щодо незаконного стеження за громадянами, брали участь у рейдерських захопленнях, тероризували підприємців, а також збували зброю, вибухівку і наркотики. При цьому вони використовували спеціальні технічні засоби для негласного отримання інформації одного з правоохоронних органів.

"Під час проведення 45 одночасних обшуків за місцем розташування "охоронно-детективної структури", адресами проживання фігурантів на території столичного регіону, а також у Харкові, Житомирі і Хмельницькому, та місцями дислокації оперативно-технічних підрозділів одного з правоохоронних органів вилучено спецзасоби для негласного отримання інформації, боєприпаси і наркотичні речовини. Виявлено комп’ютерну техніку та інші носії інформації, які підтверджують незаконну діяльність", – зазначили в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чотирьом організаторам і активним учасникам угруповання про підозру за статтями 359, 263 і 361 Кримінального кодексу України і обрання мір запобіжних заходів. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників групи.

Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення виявлених засобів ураження з району проведення ООС на Донбасі.

Зловмисники діяли під прикриттям "охоронно-детективної компанії" ssu.gov.ua

СБУ провела 45 одночасних обшуків ssu.gov.ua

Вилучено спецзасоби для негласного отримання інформації ssu.gov.ua

Також знайдено боєприпаси і наркотичні речовини ssu.gov.ua

Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення боєприпасів з Донбасу ssu.gov.ua

До складу групи входило майже 100 учасників ssu.gov.ua

Вирішується питання щодо повідомлення чотирьом організаторам угруповання про підозру ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ викрила банду, що продавала зброю й вибухівку.