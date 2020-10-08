СБУ "накрила" в Києві російську "ботоферму", яку запустили через вибори

Кіберспеціалісти СБУ заблокували в Києві діяльність "ботоферми", яку спонсорували з території Росії.

Як сказано на сайті Служби, зловмисники використовували спеціалізовані апаратно-програмні комплекси, щоб через фейкові акаунти поширювати в соціальних мережах неправдиву інформацію перед місцевими виборами. Також використовувалися сім-карти українських операторів мобільного зв'язку.

Співробітники СБУ зафіксували, що потужності зазначеної "ботоферми" використовувалися також окремими політичними силами для чорного піару проти опонентів.

У Києві викрили російську ботоферму. сайт СБУ

"Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання. Зокрема, 4 GSM-шлюзи ємністю 32 канали кожен, 3 сім-банки ємністю 128 каналів, 3 сім-банки ємністю 32 канали, 5 VoIP-шлюзів ємністю 32 канали. Також вилучено понад 6 тисяч SIM-карток, чорнові записи реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували матеріали провокаційного характеру на шкоду інформаційній безпеці нашої держави", – йдеться в повідомленні.

У Києві викрили російську ботоферму. сайт СБУ

У межах досудового слідства за ст. 258-3 Кримінального кодексу України слідчими органів безпеки перевіряються факти причетності до функціонування вказаних комплексів представників спецслужб країни-агресора.

У Києві викрили російську ботоферму. сайт СБУ

У Києві викрили російську ботоферму. сайт СБУ

Як писав OBOZREVATEL, Служба безпеки України блокувала поширення з Росії й терористичної "ДНР" фейків із метою дестабілізації ситуації в країні напередодні місцевих виборів. Оперативники провели обшуки в Києві та Донецькій області.