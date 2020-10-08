СБУ "накрила" в Києві російську "ботоферму", яку запустили через вибори

Кіберспеціалісти СБУ заблокували в Києві діяльність "ботоферми", яку спонсорували з території Росії.

Як сказано на сайті Служби, зловмисники використовували спеціалізовані апаратно-програмні комплекси, щоб через фейкові акаунти поширювати в соціальних мережах неправдиву інформацію перед місцевими виборами. Також використовувалися сім-карти українських операторів мобільного зв'язку.

Співробітники СБУ зафіксували, що потужності зазначеної "ботоферми" використовувалися також окремими політичними силами для чорного піару проти опонентів.

"Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання. Зокрема, 4 GSM-шлюзи ємністю 32 канали кожен, 3 сім-банки ємністю 128 каналів, 3 сім-банки ємністю 32 канали, 5 VoIP-шлюзів ємністю 32 канали. Також вилучено понад 6 тисяч SIM-карток, чорнові записи реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували матеріали провокаційного характеру на шкоду інформаційній безпеці нашої держави", – йдеться в повідомленні.

У межах досудового слідства за ст. 258-3 Кримінального кодексу України слідчими органів безпеки перевіряються факти причетності до функціонування вказаних комплексів представників спецслужб країни-агресора.

Як писав OBOZREVATEL, Служба безпеки України блокувала поширення з Росії й терористичної "ДНР" фейків із метою дестабілізації ситуації в країні напередодні місцевих виборів. Оперативники провели обшуки в Києві та Донецькій області.