Рятувальники ліквідували один з осередків пожежі на Луганщині

Мирослав Семенюк Розслідування 08:23, 3.10.2020 Оновлено: 08:26, 3.10.2020

У Луганській області рятувальники погасили один із осередків масштабних пожеж.

Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС України, о 06:43 пожежу лісової підстилки поблизу села Чмирівка Старобільського району ліквідовано (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися моторошні фото наслідків пожеж у Луганській області, які забрали життя семи осіб, іще четверо вважаються зниклими без вісти.

Вогонь охопив 19 000 гектарів лісу і 32 населених пункти.

Слідство перевіряє всі версії виникнення масштабних пожеж у регіоні, основні з них:

  • обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області;

  • умисний підпал;

  • самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов;

  • необережне поводження з вогнем.

Лісову підстилку поблизу села Чмирівка погасили
ДСНС України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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