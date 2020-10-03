Рятувальники ліквідували один з осередків пожежі на Луганщині

У Луганській області рятувальники погасили один із осередків масштабних пожеж.

Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС України, о 06:43 пожежу лісової підстилки поблизу села Чмирівка Старобільського району ліквідовано (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися моторошні фото наслідків пожеж у Луганській області, які забрали життя семи осіб, іще четверо вважаються зниклими без вісти.

Вогонь охопив 19 000 гектарів лісу і 32 населених пункти.

Слідство перевіряє всі версії виникнення масштабних пожеж у регіоні, основні з них:

обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області;

умисний підпал;

самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов;

необережне поводження з вогнем.

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