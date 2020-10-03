Рятувальники ліквідували один з осередків пожежі на Луганщині
Пожежу лісової підстилки поблизу села Чмирівка Старобільського району погашено
Вогонь на Луганщині охопив 19 000 гектарів лісу і 32 населені пункти
Загинули семеро людей, ще четверо вважаються зниклими без вісти
У Луганській області рятувальники погасили один із осередків масштабних пожеж.
Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС України, о 06:43 пожежу лісової підстилки поблизу села Чмирівка Старобільського району ліквідовано (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися моторошні фото наслідків пожеж у Луганській області, які забрали життя семи осіб, іще четверо вважаються зниклими без вісти.
Вогонь охопив 19 000 гектарів лісу і 32 населених пункти.
Слідство перевіряє всі версії виникнення масштабних пожеж у регіоні, основні з них:
обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області;
умисний підпал;
самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов;
необережне поводження з вогнем.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
збройні формування Росії на Донбасі в ніч на 1 жовтня здійснили обстріл лісового масиву. Унаслідок виник іще один осередок пожежі в Луганській області.
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