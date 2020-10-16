В окупованому Росією Криму, розшукуваний у справі про пожежу в одеському Будинку профспілок в 2014 році – Володимир Боделан, отримав високу посаду.

Як повідомляє сайт окупаційної адміністрації Сімферополя, Боделан став заступником глави адміністрації Сімферопольського району.

Нову посаду Боделан зайняв 5 жовтня. Раніше він був "помічником глави Криму Головного управління по забезпеченню діяльності республіки".

Відзначимо, що глава окупаційної адміністрації Сімферопольського району Діоніс Алексанов розповів, що Боделан з 2010 року є громадянином РФ, пише "Підйом".

"Ми його перевіряли, пробивали все. Він людина порядна, нічого на ньому не висить, керівник ініціативний. Україні у нас довіри немає. Він випробувальний термін пройшов. За період проживання в РФ він з усіх боків себе позитивно показав. Без перевірки я б його не взяв. Я дуже серйозно ставлюся до цих речей. Сьогодні дійсно є кадровий голод всюди", – говорив окупант.

Нагадаємо, що в 2016 році Національна поліція оголосила в розшук Володимира Боделана – сина колишнього мера Одеси Руслана Боделана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році Боделана заочно заарештували за бездіяльність під час трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року.