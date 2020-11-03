Розкрито масштабну схему легалізації в Україні росіян і жителів ОРДЛО

Контррозвідники Служби безпеки України викрили масштабну схему незаконної легалізації в Україні громадян СНД, в тому числі РФ, жителів ОРДЛО, ПМР для подальшого переправлення до Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба СБУ. До протиправних дій причетні працівники державної міграційної та інших контролюючих служб, представники органів місцевого самоврядування та їхні спільники в Чернівецькій, Вінницькій областях та в Молдові.

В СБУ відзначили, що схема працювала за двома напрямками.

По першому – на основі копій документів іноземців під приводом втрати паспорта в Молдові для них робили підроблені дублікати молдавських паспортів із зазначенням України як місця народження. Потім робили їм паспорти громадян України. Коштувала така послуга 3000-5000 євро і виконувалася за 2-4 місяці.

Другий механізм легалізації іноземців відбувався через оформлення іноземного паспорта громадянина України. Його видавали на підставі підробленого українського паспорта старого зразку – реальне фото іноземця переклеювали в документ з чужими установочними даними.

Під час обшуків було виявлено та вилучено близько 150 підроблених паспортів, 50 особам скасували українське громадянство як незаконно придбане.

Також знайшли списки незаконно легалізованих в Україні і переправлених до країн ЄС іноземців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Харківщині контррозвідка Служби безпеки України затримала організатора нелегальної легалізації росіян в нашій країні. Харків'янина, зокрема, викрили в "допомозі" вихідцю з однієї з республік Північного Кавказу.