Розкрито імена та дані про хакерів російського ГРУ, причетних до атаки на Україну. Фото

У ЗМІ з'явилися докладні дані про хакерів Головного розвідувального управління РФ, проти яких американське Міністерство юстиції висунуло обвинувачення. Їх називають причетними до атак на Україну, Південну Корею, Грузію, Велику Британію і США.

Як пише The Insider, із шести людей вдалося знайти свідоцтва про зв'язок із військовою частиною 74455 ГРУ щонайменше трьох. Також оприлюднені їхні фотографії (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Обвинувачені в хакерських атаках росіяни. theins.ru

Йдеться про Юрія Андрієнка, Сергія Детістова, Павла Фролова, Анатолія Ковальова, Артема Очиченка і Петра Пліскіна.

"Щонайменше троє з них – Ковальов, Пліскін, Фролов – справді служать у цій військовій частині. Їхні автомобілі зареєстровані за адресою цієї частини: вулиця Свободи, 21. Причому Пліскін і Фролов також регулярно паркують свої машини неподалік від вулиці Свободи. В Андрієнка автомобіль зареєстрований за адресою Хорошевське шосе, 76б (штаб-квартира ГРУ)", – пише видання.

Адреси реєстрації автомобілів обвинувачених. theins.ru

Адреси реєстрації автомобілів обвинувачених. theins.ru

Адреси реєстрації автомобілів обвинувачених. theins.ru

Зазначається, що Ковальов уже не вперше фігурує в обвинуваченнях американського Мін'юсту. Раніше йому інкримінували злом комп'ютерів політиків і чиновників США для втручання у вибори в 2016 році.

Також він брав участь в атаці на Олімпійські ігри в Південній Кореї; на британську лабораторію Портон-Даун, яка розслідувала отруєння Сергія та Юлії Скрипаль; на державні структури Грузії.

"Ковальов народився 2 серпня 1991 року і виріс у селищі Суземка Брянської області. Після школи він почав службу в армії й нині офіційно служить у військовій частині 74455 як "інженер". Працює він із будівлі в Хімках, відомої як "вежа" (вул. Кірова, 22)", – пише видання.

Анатолій Ковальов із матір'ю. theins.ru

Пліскін, наголошує The Insider, відіграв найважливішу роль у групі як один із творців найбільш руйнівного в історії вірусу NotPetya, а також вірусу Olympic Destroyer, який він створив разом з Андрієнком для зриву Олімпійських ігор.

"Пліскін народився 26 серпня 1988 року в Хабаровську, навчався у Військово-космічному кадетському корпусі Петра Великого в Санкт-Петербурзі, брав участь в олімпіадах із фізики. Потім вступив на службу в ГРУ. Одразу після відходу зі служби влітку 2018 року утворив своє ІП з розроблення комп'ютерного забезпечення – правда, незабаром сам же його закрив", – зазначає видання.

Петро Пліскін. theins.ru

Також у створенні NotPetya і вірусу, який використовувався під час атаки на Мінфін України, брав участь Фролов.

"Фролов народився 6 червня 1992 року в Калузі, де й закінчив школу, а потім калузьку філію МГТУ ім. Баумана (кафедра "Програмне забезпечення ЕОМ, інформаційні технології, прикладна математика")", – пише видання.

Павло Фролов. theins.ru

Решта обвинувачених також брали активну участь у розробленні вірусу NotPetya.

"Детістов служив у військовій частині 74455 в званні капітана, займався розробленням вірусу NotPetya і готував інфраструктуру для розсилки фішингу під час Олімпійських ігор у Південній Кореї. Народився 21 липня 1985 року в Ростові-на-Дону і досі зареєстрований у цьому місті. Детістов – найбільш потайний із цієї шістки, він не "засвічений" у соцмережах, на його ім'я не зареєстровано автомобіль, немає даних і про навчання.

Згідно з обвинувальним вироком, Андрієнко був одним із розробників вірусу NotPetya і вірусу Olympic Destroyer, призначеного для саботажу Олімпійських ігор. Він народився 30 травня 1988 року, виріс у селі Мещеріно Ступінського району Московської області. Судячи з усього, на військову службу пішов одразу після школи.

Очиченко у військовій частині 74455 займався розробленням шкідливих вкладень до фішингових листів під час саботажу Олімпійських ігор 2018 року. Він також брав участь в атаках на офіційні сайти Грузії в 2019 році. Народився 8 листопада 1992 року, він виріс у Кубинці, в Московській області", – зазначили в The Insider.

Юрій Андрієнко. theins.ru

Артем Очиченко. theins.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство юстиції США пред'явило обвинувачення шістьом офіцерам російського ГРУ в передбачуваних кібератаки, які служили "стратегічній вигоді для Росії".

За заявою прокуратури США, угруповання прагнуло зірвати зимові Олімпійські ігри 2018 року, президентські вибори у Франції в 2017 році й порушити енергосистему України.