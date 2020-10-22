Розкрито імена та дані про хакерів російського ГРУ, причетних до атаки на Україну. Фото

У ЗМІ з'явилися докладні дані про хакерів Головного розвідувального управління РФ, проти яких американське Міністерство юстиції висунуло обвинувачення. Їх називають причетними до атак на Україну, Південну Корею, Грузію, Велику Британію і США.

Як пише The Insider, із шести людей вдалося знайти свідоцтва про зв'язок із військовою частиною 74455 ГРУ щонайменше трьох. Також оприлюднені їхні фотографії (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Йдеться про Юрія Андрієнка, Сергія Детістова, Павла Фролова, Анатолія Ковальова, Артема Очиченка і Петра Пліскіна.

"Щонайменше троє з них – Ковальов, Пліскін, Фролов – справді служать у цій військовій частині. Їхні автомобілі зареєстровані за адресою цієї частини: вулиця Свободи, 21. Причому Пліскін і Фролов також регулярно паркують свої машини неподалік від вулиці Свободи. В Андрієнка автомобіль зареєстрований за адресою Хорошевське шосе, 76б (штаб-квартира ГРУ)", – пише видання.

Зазначається, що Ковальов уже не вперше фігурує в обвинуваченнях американського Мін'юсту. Раніше йому інкримінували злом комп'ютерів політиків і чиновників США для втручання у вибори в 2016 році.

Також він брав участь в атаці на Олімпійські ігри в Південній Кореї; на британську лабораторію Портон-Даун, яка розслідувала отруєння Сергія та Юлії Скрипаль; на державні структури Грузії.

"Ковальов народився 2 серпня 1991 року і виріс у селищі Суземка Брянської області. Після школи він почав службу в армії й нині офіційно служить у військовій частині 74455 як "інженер". Працює він із будівлі в Хімках, відомої як "вежа" (вул. Кірова, 22)", – пише видання.

Пліскін, наголошує The Insider, відіграв найважливішу роль у групі як один із творців найбільш руйнівного в історії вірусу NotPetya, а також вірусу Olympic Destroyer, який він створив разом з Андрієнком для зриву Олімпійських ігор.

"Пліскін народився 26 серпня 1988 року в Хабаровську, навчався у Військово-космічному кадетському корпусі Петра Великого в Санкт-Петербурзі, брав участь в олімпіадах із фізики. Потім вступив на службу в ГРУ. Одразу після відходу зі служби влітку 2018 року утворив своє ІП з розроблення комп'ютерного забезпечення – правда, незабаром сам же його закрив", – зазначає видання.

Також у створенні NotPetya і вірусу, який використовувався під час атаки на Мінфін України, брав участь Фролов.

"Фролов народився 6 червня 1992 року в Калузі, де й закінчив школу, а потім калузьку філію МГТУ ім. Баумана (кафедра "Програмне забезпечення ЕОМ, інформаційні технології, прикладна математика")", – пише видання.

Решта обвинувачених також брали активну участь у розробленні вірусу NotPetya.

"Детістов служив у військовій частині 74455 в званні капітана, займався розробленням вірусу NotPetya і готував інфраструктуру для розсилки фішингу під час Олімпійських ігор у Південній Кореї. Народився 21 липня 1985 року в Ростові-на-Дону і досі зареєстрований у цьому місті. Детістов – найбільш потайний із цієї шістки, він не "засвічений" у соцмережах, на його ім'я не зареєстровано автомобіль, немає даних і про навчання.

Згідно з обвинувальним вироком, Андрієнко був одним із розробників вірусу NotPetya і вірусу Olympic Destroyer, призначеного для саботажу Олімпійських ігор. Він народився 30 травня 1988 року, виріс у селі Мещеріно Ступінського району Московської області. Судячи з усього, на військову службу пішов одразу після школи.

Очиченко у військовій частині 74455 займався розробленням шкідливих вкладень до фішингових листів під час саботажу Олімпійських ігор 2018 року. Він також брав участь в атаках на офіційні сайти Грузії в 2019 році. Народився 8 листопада 1992 року, він виріс у Кубинці, в Московській області", – зазначили в The Insider.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство юстиції США пред'явило обвинувачення шістьом офіцерам російського ГРУ в передбачуваних кібератаки, які служили "стратегічній вигоді для Росії".

За заявою прокуратури США, угруповання прагнуло зірвати зимові Олімпійські ігри 2018 року, президентські вибори у Франції в 2017 році й порушити енергосистему України.