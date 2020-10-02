Росія забрала в армію в Криму близько 25 тисяч осіб – МЗС України

В армію РФ в анексованому українському Криму з 2014 року призвали близько 25 тисяч осіб.

Це сталося в рамках 11 призовних кампаній. Міністерство закордонних справ України засудило цей факт, сказано на сайті відомства.

У МЗС зазначили, що Росія "повинна припинити такі правопорушення і неухильно дотримуватися зобов'язань держави-окупанта".

"Закликаємо світове співтовариство належним чином відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини на тимчасово окупованих територіях України", – йдеться в заяві.

МЗС нагадало, що, відповідно до міжнародного гуманітарного права, зокрема Конвенції про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту заборонено примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада України прийняла постанову №4109, в якій заявила, що не визнає легітимність місцевих "виборів" у тимчасово окупованому Росією Криму.