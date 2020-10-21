Росія тисне на нас у ТКГ, але ми знаємо, як діяти, – Кравчук

На засіданнях Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі російська сторона чинить тиск на українську сторону.

Про це в ефірі на телеканалі Obozrevatel TV розповів перший президент України, глава української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук. "Вона тиснула, тисне й буде тиснути. Але ми маємо діяти так, щоб цей тиск був відхилений або мав антитиск не тільки з боку України, але й з боку наших партнерів", – заявив він.

У цьому контексті Кравчук звернув увагу на один знаковий, на його думку, факт – акценти, що були розставлені у спільній заяві за підсумками нещодавнього саміту Україна-ЄС. "Вперше серед документів, які я читав, прямо написано, що відповідальність за всі питання несуть не дві сторони, скажімо, Україна і Росія. Питання акцентовано на Росії", – наголосив перший президент.

Він додав, що з суто дипломатичної точки зору цей факт є вкрай значимим.

Повну версію бліцінтерв’ю з Леонідом Кравчуком читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, генерал Збройних сил України, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос заявив, що позиція української делегації в ТКГ повинна бути "значно жорсткішою".