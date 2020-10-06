Росія привела війська на Донбасі у повну бойову готовність – розвідка Міноборони

Російські окупаційні війська на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність з'єднань і частин своїх першого (Донецьк) і другого (Луганськ) армійських корпусів, приводячи війська у повну бойову готовність.

Противник розпочав навчання, і всім процесом керує командування ЗС РФ. Про це повідомив пресцентр Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що в понеділок, 5 жовтня, на єдиному оперативному фоні було розпочато командно-штабні навчання з органами військового управління, частинами і підрозділами 1-го і 2-го АК російсько-окупаційних військ.

"Їх приведено у бойову готовність "Повна" (за навчанням). На полігонах, у районах зосередження військ окупантів проводяться тренування і розгортання польових командних пунктів", – підкреслили військові.

Також у ГУР Міноборони зазначили, що противник активізував заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу мотострілецьких, танкових, артилерійських підрозділів і підрозділів протиповітряної оборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 жовтня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета, а неподалік від Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет.