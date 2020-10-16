Росія перекинула на Донбас новітні танки – розвідка ЗСУ

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
5,5 т.

  • Замість застарілих Т-64 загарбники завезли Т-72Б

  • Відпрацьовану техніку вони використовують як прикриття – вдають, що відвели її від лінії розмежування

  • Свіжі поставки броні мають посилити 1 та 2 АК РФ

Росія перекинула терористам на Донбас нові танки

Попри домовленості про перемир'я на Донбасі, Росія перекинула на фронт новітні танки для підсилення своїх терористичних угруповань.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, повідомляється у щоденному зведенні відомства. Зокрема, зазначається, що командування ЗС РФ зосередило зусилля на нарощуванні бойової спроможності з’єднань і частин 1 та 2 АК РФ в на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Триває переозброєння танкових підрозділів. Замість танків Т-64, які вичерпали ресурс експлуатації, з території РФ залізничним транспортом завозяться танки Т-72Б. Вилучені окупантами з танкових підрозділів танки Т-64 розміщуватимуться на спеціальних майданчиках для демонстрації у такий спосіб виконання Мінських домовленостей про відведення важкої техніки від лінії зіткнення", – повідомили українські розвідники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • згідно з даними СММ ОБСЄ від 14 жовтня, на окупованій території Луганської області виявили 51 одиницю озброєння російських військ на чотирьох полігонах, із них сім танків – біля житлового масиву в селищі Хрустальний.

  • ЄС висловив стурбованість через виявлення в непідконтрольних українському уряду районах Донбасу озброєння, яке було розміщено з порушенням ліній відведення.

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