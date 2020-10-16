Росія перекинула на Донбас новітні танки – розвідка ЗСУ

Попри домовленості про перемир'я на Донбасі, Росія перекинула на фронт новітні танки для підсилення своїх терористичних угруповань.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, повідомляється у щоденному зведенні відомства. Зокрема, зазначається, що командування ЗС РФ зосередило зусилля на нарощуванні бойової спроможності з’єднань і частин 1 та 2 АК РФ в на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Триває переозброєння танкових підрозділів. Замість танків Т-64, які вичерпали ресурс експлуатації, з території РФ залізничним транспортом завозяться танки Т-72Б. Вилучені окупантами з танкових підрозділів танки Т-64 розміщуватимуться на спеціальних майданчиках для демонстрації у такий спосіб виконання Мінських домовленостей про відведення важкої техніки від лінії зіткнення", – повідомили українські розвідники.

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